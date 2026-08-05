남성, 올 2분기 영업익 32억원…흑자전환 성공

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월마트 차량용 온대시 제품 판매 확대가 실적 견인

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 남성이 올해 2분기 영업이익으로 32억9000만원을 기록해 전년 동기 대비 흑자전환했다고 5일 밝혔다.

올 2분기 매출액은 216억1700만원으로 전년 동기 대비 15.5% 증가했다. 당기순이익은 30억8400만원으로 흑자로 돌아섰다.

남성은 실적 개선 배경으로 미국 월마트에 공급하는 차량용 온대시(On-Dash) 제품의 판매 증가를 들었다. 남성은 월마트를 통해 7인치와 10.1인치, 10.36인치 온대시 제품을 공급하고 있다.

회사는 관련 제품 매출이 전년 동기보다 늘어난 데다 상대적으로 수익성이 높은 제품의 판매 비중이 확대되면서 영업이익이 개선된 것으로 보고 있다. 영업이익 증가가 당기순이익 흑자전환에도 영향을 미쳤다는 설명이다.

남성 로고. [사진=남성]

올 하반기에는 기존 온대시 제품과 함께 차량용 온디바이스 인공지능(AI) 기기 'NS AI LINK'의 월마트 판매 실적이 반영될 예정이다.

남성은 소비자가 기준 약 50억원 규모의 NS AI LINK 초도 물량을 미국 현지에 공급하고 판매 준비를 마쳤다. NS AI LINK는 차량과 모바일 기기를 연결해 AI 기반 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 차량용 기기다.

남성은 자체 브랜드 '듀얼(Dual)'과 '젠슨(Jensen)'을 통해 월마트 자동차 인포테인먼트 부문에 제품을 공급하고 있다. 향후 월마트에서 제품 인지도를 높인 뒤 아마존 등 온라인 유통채널로 판매 범위를 확대할 계획이다.

북미 지역에서 판매하는 주요 차량용 제품에는 모바일 통신 센서를 적용할 예정이다. 개별 기기를 AI 서비스와 연결하는 'AI 게이트웨이 컨트롤' 사업도 추진해 하드웨어 중심의 사업 영역을 AI 기기와 플랫폼으로 확장할 계획이다.

남성 관계자는 "월마트에 공급하는 온대시 제품의 판매 증가와 제품 구성 변화로 매출 증가와 영업이익 흑자전환을 기록했다"며 "하반기에는 기존 제품 판매와 NS AI LINK 매출이 실적에 반영될 것으로 기대한다"고 말했다.

dconnect@newspim.com