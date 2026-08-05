씨이랩, 왓슨말로우와 AI 데이터센터 냉각 협력

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 인프라 소프트웨어 기업 씨이랩이 AI 데이터센터 냉각 인프라 강화를 위해 글로벌 유체 관리 솔루션 기업 왓슨말로우와 협력을 추진한다고 5일 밝혔다.

왓슨말로우는 영국 FTSE 100 기업 스파이락스 그룹 계열사로, 60년 이상 생명과학·프로세스 산업에 유체 이송·제어 솔루션을 공급해온 글로벌 기업이다. 재키 챈 아시아·태평양 총괄 디렉터를 포함한 경영진이 아시아 지역 AI 데이터센터 사업 협의를 위해 씨이랩 본사를 방문했다.

왓슨말로우 아시아퍼시픽 주요 경영진이 서울 씨이랩 본사를 방문해 기념촬영을 하고 있다. [사진=씨이랩]

회사에 따르면 현재 AI 데이터센터는 랙당 전력 밀도가 높아지면서 냉각이 서버·전력과 함께 하나의 시스템으로 통합 설계되는 구조로 진화하고 있다. 냉각 솔루션과 정밀 유체 제어 기술은 GPU 클러스터와 함께 AI 데이터센터의 핵심 인프라 요소로 자리잡았다.

씨이랩은 NVIDIA 최신 아키텍처 기반 GPU 시스템 구축부터 운영 소프트웨어 'AstraGo' 공급까지 AI 데이터센터 전 계층을 담당하고 있다. 양사는 아시아 지역 AI 데이터센터 시장을 대상으로 씨이랩의 구축·운영 역량과 냉각·유체 인프라 기술을 결합하는 방안을 논의했다.

채정환 씨이랩 대표이사는 "AI 데이터센터는 컴퓨팅과 전력, 냉각이 하나의 시스템으로 통합되는 산업"이라며 "글로벌 유체 기술 기업과의 협력을 통해 씨이랩의 AI 데이터센터 역량을 글로벌 수준으로 강화하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com