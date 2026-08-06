배민도시락 캠페인 영상 잇단 흥행…최대 887만뷰

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 6일 배민도시락 캠페인 영상이 화제라고 밝혔다.
- 소년체전 응원도시락 영상은 13일 만에 500만회 넘었다.
- 방학도시락은 결식아동 지원해 누적 7483명 도왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
누적 7483명에 18만 끼니 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들은 사회공헌활동 '배민도시락'의 기획 캠페인 영상이 연이어 수백만 회의 조회수를 기록하고 있다고 6일 밝혔다.
올해 5월 소년체전 현장에서 '배민응원도시락'이라는 이름으로 진행한 오프라인 캠페인을 담은 '달려온 너에게 맛있는 응원을 by.배민응원도시락' 영상은 유튜브 공개 13일 만에 조회수 500만회를 넘었다. 현재까지 누적 조회수는 532만회다.
이 캠페인은 스포츠 꿈나무를 응원한다는 콘셉트로 제55회 전국소년체육대회가 열린 부산에서 전개됐다. 배민은 태권도, 하키, 씨름, 양궁 경기가 열린 경기장 인근에 푸드트럭을 배치하고 치킨, 피자, 떡볶이, 빙수 등을 제공했다. 훈련과 체중 관리로 평소 좋아하는 음식을 마음껏 먹기 어려운 청소년 선수들을 대상으로 했다.
앞서 배민은 작년 5월 어린이날을 맞아 '처음 맛난 날 by.배민방학도시락' 캠페인도 진행했다. 근처에 식당이 많지 않아 배달 서비스를 이용해본 적 없는 산간지역 아이들이 대상이었다.
당시 배민은 치킨, 떡볶이, 피자, 마라탕 등을 판매하는 외식 브랜드와 협력해 초등학교 운동장에 푸드트럭을 배치한 '일일 배달존'을 운영했다. 아이들이 먹고 싶은 음식을 직접 고르는 방식이었다.
이 과정을 담은 영상의 누적 조회수는 약 887만회다. 해당 캠페인은 대한민국광고대상과 올해의 광고상에서 연이어 수상했다.
두 캠페인의 바탕이 된 배민방학도시락은 급식이 없는 방학 기간 돌봄 공백과 결식 우려가 있는 아이들에게 학교 교사를 통해 도시락과 배민식사권을 전달하고 안부를 살피는 활동이다.
배민은 2020년 팬데믹 시기부터 현재까지 누적 7483명의 아동에게 약 18만 끼니의 식사를 지원했다.
kji01@newspim.com