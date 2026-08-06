지리자동차그룹, 7월 판매 25만대…수출 202% 급증

AI 핵심 요약beta
- 지리자동차그룹이 6일 7월 글로벌 판매 25만대를 돌파했다고 밝혔다
- 지커 판매가 111% 늘고 NEV·해외 판매가 두 자릿수 성장세를 보였다
- 지리는 2030 랩 설립과 차세대 메탄올 하이브리드 신차 2종 출시를 추진하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국 지리자동차그룹이 7월 글로벌 판매량 25만대를 돌파하며 5개월 연속 성장세를 이어갔다. 럭셔리 전기차 브랜드 지커(Zeekr)의 판매 급증과 해외 시장 확대가 실적을 견인했다.
지리자동차그룹은 7월 글로벌 판매량이 25만161대로 전년 동기 대비 5% 증가했다고 6일 밝혔다.
브랜드별 판매량은 지리자동차 19만7942대, 지커 3만5837대, 링크앤코 1만6382대다. 특히 지커는 전년 동기 대비 111% 증가하며 그룹 성장세를 이끌었다.
신에너지차(NEV) 판매도 확대됐다. 지리·지커·링크앤코 3개 브랜드의 NEV 판매량은 16만165대로 지난해보다 23% 증가했다.
해외 시장 성장세도 두드러졌다. 7월 중국 외 지역 판매량은 10만6663대로 월간 최고치를 경신했으며, 수출은 전년 동기 대비 202% 증가했다. 신에너지차 수출은 6만2604대로 616% 급증하며 전체 수출의 59%를 차지했다.
지커는 호주와 말레이시아에서 상반기 프리미엄 전기차 브랜드 판매 1위를 기록했다. 지커 7X는 8개 국가에서 프리미엄 차급 선두에 올랐고, 지커 009는 태국과 말레이시아 전기 MPV 시장에서 판매 1위를 유지했다.
지리자동차그룹은 미래 모빌리티 경쟁력 강화를 위해 '2030 랩' 설립 계획도 공개했다. AI와 자동차 안전, 전력 반도체, 디지털 섀시, 체화 지능, 대형언어모델(LLM) 등 차세대 기술 연구를 추진할 예정이다.
아울러 하이브리드 기술과 메탄올·가솔린 혼합 연료를 사용하는 차세대 메탄올 하이브리드 기술도 개발 중이며, 해당 기술을 적용한 신차 2종을 출시할 계획이다.
chanw@newspim.com