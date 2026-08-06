한화손보, 고려대 안암병원에 환아 보호자용 '웰니스 키트' 전달

AI 핵심 요약beta
- 한화손보가 5일 안암병원에 웰니스 키트를 전달했다.
- 환아 돌보는 여성 보호자 수면·피로 완화용이다.
- 병원학교 연계 프로그램도 순차 운영할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한화손해보험이 지난 5일 고려대학교 안암병원 병원학교에서 '환아 보호자를 위한 웰니스 키트 전달식'을 진행했다고 6일 밝혔다.
행사에는 배주영 한화손보 브랜드마케팅팀장을 비롯해 한승범 고려대학교 안암병원장, 이영준 병원학교장 등 관계자들이 참석했다. 이번 전달식은 지난 7월 한화손보가 의료 및 어린이복지기관과 체결한 '환아 보호자 웰니스 얼라이언스' 협약 이후 추진된 첫 번째 지원 사업이다.
이번 지원은 환아를 돌보는 여성 보호자의 수면 부족과 신체적 피로를 완화하기 위해 기획됐다. 전달된 키트에는 병실 환경에 맞춘 ▲베개 ▲수면 안대 ▲귀마개 등 수면 보조 용품과 괄사빗·아로마 롤온 등 피로 해소 물품, 응원 메시지가 담긴 NFC 보이스북이 포함됐다.
한화손보는 키트 전달을 시작으로 향후 병원학교와 연계한 보호자 참여형 프로그램 등 지원 방안을 순차적으로 운영할 방침이다.
한화손보 관계자는 "환아 보호자의 건강은 아이의 회복 과정에 영향을 미치는 요소"라며 "앞으로도 현장에 필요한 방안을 마련하고 전문 기관과의 협업을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com