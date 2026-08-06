롯데백화점, 잠실에 '서머마켓' 첫선…포켓몬 협업

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 16일부터 31일까지 잠실서 포켓몬 협업 '2026 롯데타운 서머마켓'을 연다
- 실내 몬스터볼 돔과 야외 컨테이너 부스에서 포켓몬 테마 상품·영상·포토존·캡슐토이를 선보인다
- 입장은 모바일 사전 예약제로만 운영하며 방문객 대상 잉어킹 카드·굿즈 증정과 팝업스토어도 연계한다
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100% 사전 예약제로 운영
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점이 오는 16일부터 31일까지 16일간 잠실 롯데월드타워 아레나 잔디광장에서 '2026 롯데타운 서머마켓'을 처음 연다고 6일 밝혔다.
행사장은 약 400여평(1322㎡) 규모로 조성된다. 올해 출시 30주년을 맞은 게임·애니메이션 지식재산(IP) '포켓몬스터'와 협업해 '포켓몬 메가페스타 2026: 포켓몬 별빛낙원'을 테마로 잡았다.
공간은 지름 25m 규모의 실내 돔과 2층 구조의 야외 컨테이너 부스로 나뉜다. 잔디광장 중앙에는 높이 12.5m의 '몬스터볼 돔'이 설치되며, 돔 내부에는 약 12m 길이의 수로와 초대형 미디어월을 두고 폭포 연출과 시간대별 포켓몬 영상을 상영한다. 천장에서는 '별빛낙원' 테마의 빔 영상이 재생된다.
돔 내부에는 롯데 자이언츠, 유니클로, 레고, FC서울, 레고트, 덩크, 써드라운드 등 10개 브랜드가 참여해 단독 유니폼과 인형, 피규어, 텀블러 등 포켓몬 상품을 판매한다.
야외 컨테이너 마켓에는 식음료(F&B) 브랜드 9곳이 참여해 포켓몬 협업 한정 메뉴 40여종을 선보인다. '몬자상'의 피카츄 치즈 야끼소바빵, '새들러하우스'의 메타몽 젤리 화채, '크레페허브'의 피츄 크레페 등이다. 야외 공간에는 롯데 자이언츠 유니폼을 입은 초대형 피카츄 벌룬 포토존이, 컨테이너 2층에는 캡슐토이 기계가 마련된다.
입장은 100% 사전 예약제로 운영한다. 예약은 롯데백화점몰과 롯데ON 모바일앱에서 받으며, 1차 예약은 오는 7일 오전 10시30분, 2차 예약은 18일 오전 10시30분에 각각 열린다. 예약자 본인을 포함해 동반 1인까지 입장할 수 있고, 오전 10시30분부터 마지막 회차인 오후 9시30분까지 시간대를 선택할 수 있다.
사전 예약 후 방문한 고객이 '별빛 잉어킹 소원 빌기' 이벤트에 참여하면 프로모 카드 '잉어킹'을 준다. 지급 수량은 사전 예약한 L.POINT 통합 계정당 1개다. 행사장에서 10만원 이상 구매한 고객에게는 한정 잉어킹 반다나 또는 잉어킹 인형 컵홀더를 증정한다.
롯데월드몰 1층 아트리움에서는 연계 포켓몬 팝업스토어를 운영한다. 포켓몬 상품을 판매하며 '잉어킹, 약하지만 괜찮아' 상품을 국내에서 처음 선보인다. 애플스토어와 런던 베이글뮤지엄 앞에는 캡슐토이 존을 따로 꾸민다.
kji01@newspim.com