장동혁 "李대통령, 개정 형소법 조문도 안 읽어…'역사의 죄인' 책임 회피"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 6일 이재명 대통령의 형사소송법 관련 발언을 역대급 망언이라 비판했다.
- 장동혁 대표는 보완수사권 폐지 법안에 국민 다수가 반대하고 피해자도 호소했는데 대통령이 안 읽어봤다고 했다며 정신세계가 궁금하다고 했다.
- 장 대표는 대통령이 책임을 회피하고 무책임한 모습을 보였다며 이런 사람이 대한민국 대통령이냐고 참담함을 나타냈다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 6일 이재명 대통령이 전날 "개정된 형사소송법을 안 읽어봤다"고 발언한 것을 두고 "역대급 망언"이라고 비판했다.
장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 대통령이 국무회의에서 보완수사권을 폐지하는 형사소송법 통과시키고 그 다음날 검사는 수사하면 안 된다고 되어 있느냐, 개정된 형사소송법을 안 읽어봤다고 이야기했다"며 이같이 밝혔다.
장 대표는 "보완수사권을 폐지하는 형사소송법 개정안 때문에 대한민국 전체가 떠들썩하고 60%가 넘는 국민은 아직도 반대하고 있다"며 "부산 돌려차기 사건 피해자는 X계정을 새로 만들어서 대통령에게 보완수사권을 폐지하면 안 된다고 절절한 글을 올렸는데 대통령이 이렇게 발언했다"고 말했다.
그는 "이재명 대통령의 정신세계가 궁금하다"며 "어떤 의미로 이 말을 했을까, 분석조차 잘 되지 않는다"고 꼬집었다.
장 대표는 "역사의 죄인으로 남을까봐 조문도 안 읽어봤다고 책임을 회피하는, 정말 무책임한 대통령의 모습을 보여주는 것"이라며 "그게 아니라면 형사소송법 개정안은 절대 통과되어서는 안 되는 법을 인정하는 것"이라고 주장했다.
장 대표는 "그렇게 장윤기 사건을 비판하면서 이런 사건이 또 발생할 수 있다고 문제제기했는데 이제 와서 사건 암장의 대책이 있냐고 묻기까지 했다"며 "이런 사람이 대한민국 대통령인가. 우리가 뽑은 대통령이 이 정도밖에 안 되는 사람이었나. 참담하다"고 말했다.
앞서 이 대통령은 전날 청와대에서 열린 법무부·행정안전부·법제처·경찰청 등 업무보고에서 "저는 개정된 형사소송법을 안 읽어봐서 그런데 검사는 수사하면 안 된다고 되어 있느냐"라는 취지로 발언했다.
jeongwon1026@newspim.com