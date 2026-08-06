플래티어, '엑스젠' 운영·신뢰·확장성 강화

AI 핵심 요약beta
- 플래티어가 6일 에이전트 AI 플랫폼 엑스젠을 전면 고도화했다고 밝혔다
- 하이브리드 RAG와 하네스 엔지니어링으로 업무 질의 정확도와 응답 일관성을 높였으며 FloUI와 API 자동 연동으로 개발 생산성을 강화했다
- AI 에이전트를 표준 코드로 관리해 재사용성과 보안을 높였고 롯데홈쇼핑·제주은행 적용에 이어 GS 1등급을 획득했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문기업 플래티어가 에이전트 AI 플랫폼 '엑스젠(XGEN)'을 전면 고도화했다고 6일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 고도화는 유통·금융 현장의 노하우를 기반으로 AI 운영 구조 자체를 재설계한 것이다. 기업 환경에서는 동일한 용어도 조직과 업무에 따라 의미가 달라지고 관련 정보가 여러 시스템에 분산돼 있어, 기존 벡터 검색 중심의 방식으로는 정확한 답변 제공에 한계가 있었다.
플래티어는 벡터 검색 기반 검색증강생성(RAG)에 온톨로지 기반 지식 그래프를 결합한 하이브리드 RAG를 적용했다. 문서와 업무, 시스템 간 관계와 맥락을 반영해 복잡한 업무 질의에 대한 답변 정확도를 높였으며, 하네스 엔지니어링을 적용해 AI 에이전트의 실행과 응답 과정을 검증·관리함으로써 생성형 AI의 응답 편차를 줄이고 일관성을 강화했다.
회사에 따르면 개발 생산성 측면에서는 자연어 입력만으로 필요한 사용자 화면(UI)을 자동 생성하는 'FloUI'와 외부 시스템 API 자동 연동 기능을 새롭게 적용했다. 이를 통해 에이전트 개발과 시스템 연계 과정을 간소화했다.
확장성 측면에서는 AI 에이전트를 기업의 디지털 자산으로 축적할 수 있도록 했다. 구축한 에이전트와 워크플로우는 표준 코드 형태로 관리돼 특정 플랫폼이나 AI 모델에 종속되지 않고 다양한 환경에서 재사용할 수 있다.
회사는 운영 기반도 강화했다고 설명했다. 온프레미스와 클라우드를 모두 지원하며, 역할 기반 접근 제어(RBAC)와 개인식별정보(PII) 마스킹 등 기업 운영에 필요한 보안 기능을 플랫폼에 기본 제공한다.
엑스젠은 지난해 9월 출시 이후 롯데홈쇼핑에서 상품 트렌드 분석과 콘텐츠 생성을 지원하는 MD AI 에이전트를, 제주은행에서는 업무 지원과 이상거래 탐지를 위한 금융 AI 에이전트를 구축했다. 올해 7월에는 한국정보통신기술협회(TTA)의 소프트웨어 품질인증 최고 등급인 GS 1등급을 획득했다.
nylee54@newspim.com