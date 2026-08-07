티엠씨, 220억원 규모 美 전력 케이블 수주

AI 핵심 요약beta
- 티엠씨가 7일 KBI코스모링크와 공급계약을 맺었다.
- 티엠씨는 UL 1072 인증 뒤 북미 첫 수주를 따냈다.
- 1540만달러 규모로 2027년 5월까지 공급한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 글로벌 특수케이블 전문기업 티엠씨가 북미 시장 진출의 필수 요건인 UL 1072 인증 획득 이후 첫 대규모 공급계약을 체결하며 북미 전력 인프라 시장 공략에 본격 나선다.
7일 티엠씨는 북미 중전압(MV) 전력 케이블인 MV-90 및 MV-105 제품에 대해 UL 1072 인증을 획득한 데 이어 글로벌 전력 인프라용 전선 기업인 KBI코스모링크와 미국향 MV-105 전력 케이블 공급계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약 규모는 1540만달러(약 220억원)이며 제품은 오는 2027년 5월까지 순차적으로 공급될 예정이다. 이번 계약은 북미 시장 진출을 위한 핵심 인증인 UL 1072 획득 이후 성사된 첫 공급계약이다.
회사에 따르면 미국 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대와 전력망 현대화 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 미국 텍사스 생산거점을 기반으로 북미 시장 내 사업 확대에 속도를 낸다는 전략이다.
UL 1072는 북미 중전압 전력 케이블 시장에서 요구되는 대표적인 안전·품질 인증으로 미국 전력회사와 EPC, 글로벌 전력 인프라 기업의 공급망 진입을 위한 핵심 인증 가운데 하나다. 티엠씨는 이번 인증을 통해 북미 고객사 공급 자격을 확보했으며 인증 획득 직후 첫 공급계약까지 이어지면서 향후 시장 확대의 기반을 마련했다는 평가다.
티엠씨 관계자는 "UL 1072 인증 획득 이후 첫 공급계약을 체결하며 북미 시장에서 제품 경쟁력과 품질 신뢰성을 입증했다"며 "AI 데이터센터 투자 확대와 전력 인프라 고도화로 북미 중전압 케이블 시장의 성장이 예상되는 만큼, 텍사스 생산거점을 기반으로 고객사를 지속 확대하고 추가 수주 확보에 적극 나서겠다"고 말했다.
한편, 티엠씨는 미국 텍사스 생산공장을 기반으로 북미 전력 케이블 시장을 공략하고 있다. 최근 미국 내 AI 데이터센터와 첨단 제조시설 투자 확대로 전력 수요와 송·배전망 인프라 투자가 늘면서 중전압 전력 케이블 수요도 증가할 것으로 예상된다.
회사는 현지 생산을 통해 납기 경쟁력과 고객 대응력을 높이는 한편 북미 고객사 승인과 벤더 등록, 제품 인증을 확대하고 전력회사·유통업체 대상 영업을 강화해 전력 케이블 사업을 미래 성장 축으로 육성할 계획이라 밝혔다.
winter1004@newspim.com