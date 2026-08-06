SBI저축은행, 최고 연 7.7% '생활파킹통장' 출시

AI 핵심 요약beta
- SBI저축은행이 6일 생활파킹통장을 출시했다
- 200만원 이하 잔액에 최고 연7.7% 금리 제공한다
- 신규·청년 우대와 비대면 개설, 포인트 이벤트 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = SBI저축은행이 생활비 관리 편의성과 금리 혜택을 연계한 입출금 통장 상품인 '생활파킹통장'을 출시했다고 6일 밝혔다.
'생활파킹통장'은 자유로운 입출금이 가능한 보통예금으로 200만원 이하 잔액에 대해 최고 연 7.7%(세전) 금리를 적용하는 상품이다.
기본금리 연 2.7%에 최고 연 5.0%포인트(p)의 우대금리가 더해지는 방식이다. 우대금리 항목은 신규 고객 연 4.0%p, 만 39세 이하 연 0.5%p, 간편결제 계좌 등록 연 0.5%p로 구성된다. 신규 고객 우대금리는 가입일로부터 1년 동안 유지되며 이자는 매월 1일 지급된다.
SBI저축은행은 기존 한도 1억 원까지 연 2.7%를 제공하는 파킹통장을 운영 중이나, 서민층과 청년층의 수신 혜택을 확대하기 위해 고금리 파킹통장을 추가 출시했다고 설명했다.
해당 상품은 비대면 전용으로 모바일 앱 '사이다뱅크'를 통해 개설할 수 있다.
상품 출시를 기념하는 고객 대상 이벤트도 병행된다. '생활파킹통장'을 개설한 신규 가입자에게 네이버페이 1만원 포인트를 지급하며, 추천인 코드를 공유해 지인이 가입할 경우 추천인과 가입자 모두에게 경품을 제공하는 추천인 이벤트도 운영한다. 추천인 이벤트 혜택은 1인당 최대 5만원까지 수령 가능하다.
이벤트는 8월 6일부터 10월 31일까지 진행된다.
SBI저축은행 관계자는 "생활파킹통장은 소액 여유자금과 생활비 계좌 이용자에게 혜택을 제공하기 위해 기획했다"며 "향후에도 일상 금융 활동에 맞춘 상품과 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com