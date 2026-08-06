NH농협카드, 유니온페이와 해외 10개국 10% 즉시할인

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드가 6일 유니온페이와 해외여행 10% 즉시할인 행사를 시작했다
- 8월6일부터 10월31일까지 아시아·유럽 10개국 온오프라인 결제 시 카드당 최대 10회 10% 즉시할인된다
- NH농협카드는 공항 교통·해외·생활 할인 제공하는 올바른TRAVEL카드를 연계 상품으로 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협카드가 휴가철과 가을 여행 수요에 대응해 유니온페이와 함께 해외 주요 여행지에서 10% 즉시할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.
8월 6일부터 10월 31일까지(중국 현지 시간 기준) 진행되는 이번 행사는 한국인 방문이 많은 아시아 6개국(중국 본토·일본·홍콩·마카오·대만·베트남)과 유럽 4개국(영국·스페인·프랑스·이탈리아) 등 총 10개국을 대상으로 한다.
혜택 대상은 BC, 선불, 기프트카드를 제외한 NH농협 유니온페이 개인 신용·체크카드 이용자다. 행사 기간 대상 국가의 온·오프라인 가맹점에서 일정 금액 이상 결제하면 결제 금액의 10%(회당 할인 한도 내)가 즉시 할인된다. 할인 혜택은 기간 내 카드당 최대 10회(1일 최대 3회)까지 제공된다.
NH농협카드는 이번 프로모션 연계 상품으로 '올바른TRAVEL(트래블) 카드'를 제시했다. 전월 실적 충족 시 인천공항 리무진버스 및 공항철도 직통열차 이용 혜택과 해외 가맹점 할인을 기본 제공하며, 국내 주요 생활 밀착 업종에서도 할인을 받을 수 있는 상품이다.
NH농협카드 관계자는 "해외여행 수요가 높은 아시아 및 유럽 주요국을 중심으로 프로모션을 재구성했다"며 "향후에도 이용자 수요에 맞춘 글로벌 금융 서비스를 지속 확대할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com