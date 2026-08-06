현대캐피탈, '제네시스 파이낸스 썸머 페스타' 진행…리스·렌트 할인

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 6일 제네시스 G80·GV80 리스·렌트 고객 대상 ‘썸머 페스타’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
- G80·GV80 리스·렌트 이용 시 차량가 최대 1.8%와 잔존가치·월 이용료를 합산해 최대 17.8%까지 할인 혜택을 제공한다.
- 제네시스 전기차 리스·렌트 고객에게도 차량가 2.8%와 월 이용료 최대 6%를 할인해 이용 부담을 낮췄다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대캐피탈이 제네시스 G80과 GV80을 리스 또는 렌트로 이용하는 고객을 대상으로 '제네시스 파이낸스 썸머 페스타'를 진행한다고 6일 밝혔다.
우선 제네시스 G80과 GV80을 리스나 렌트로 이용할 경우 차량가 1.8% 할인과 함께 잔존가치 상향 혜택이 적용된다. 잔존가치는 리스 5%포인트(p), 렌트 1.8%p 각각 상향된다. 잔존가치가 높아지면 계약 기간 이용자가 부담하는 금액이 줄어 월 리스료와 렌트비가 낮아지는 효과가 있다.
이어 월 리스료 및 렌트 비용 3% 할인 혜택을 추가 제공해 이용자 부담을 조정했다. G80을 60개월 리스로 이용하면 월 91만 원대에 이용할 수 있으며, 할인 전과 비교해 60개월간 총 383만원 상당의 비용 절감 효과가 발생한다.
기존 현대자동차 전기차, 제네시스, 수입차 보유 고객을 위한 혜택도 구성했다. 해당 차종 보유자가 제네시스를 리스나 렌트로 이용하면 전 차종을 대상으로 차량가 2% 할인과 월 이용료 2% 추가 할인이 제공된다.
이외에도 기존 보유 차종에 따라 최소 3.6%에서 최대 14.8%의 월 이용료 추가 할인을 받을 수 있다. 제네시스 G80이나 GV80을 리스·렌트로 이용할 경우 기본 프로모션과 추가 할인을 더해 최대 17.8% 할인 혜택이 적용되며, G80 리스 이용 기준 60개월간 월 86만원에 이용 가능하다.
현대캐피탈 관계자는 "이번 프로모션은 기존 제네시스 파이낸스에 추가 할인 조건을 더해 차량 이용 부담을 낮추고자 기획했다"며 "향후에도 고객 니즈에 맞춘 금융 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.
한편 현대캐피탈은 제네시스 전기차(G80 EV, GV70 EV, GV60) 리스·렌트 고객에게도 혜택을 제공한다. 해당 차종 이용 시 차량가 2.8% 할인과 함께 월 리스료 6% 또는 월 렌트비 2.8% 할인이 적용되며, G80 EV 리스 이용 시 기존 대비 월 11만원 줄어든 116만원대로 이용할 수 있다.
eoyn2@newspim.com