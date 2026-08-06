정점식, '부산 돌려차기' 부적절 발언 논란 사과…"재발 방지 모든 조치"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표는 6일 서범수 의원 '돌려차기' 발언을 부적절한 언행이라 규정하고 공개 사과했다.
- 정 원내대표는 범죄 피해자 관련 발언을 희화화한 것은 매우 부적절하다며 당이 보완수사권 폐지 철회에 더 치열하게 투쟁하겠다고 했다.
- 그는 당 소속 의원들에게 언행 신중을 당부하고, 재발 방지를 위해 모든 조치를 다하겠다고 밝히며 국민에게 유감과 사과를 전했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 6일 당 소속 서범수 의원의 '돌려차기' 발언 논란에 대해 "결코 해서는 안 될 부적절한 언행"이라며 공개 사과와 함께 재발 방지를 약속했다.
정 원내대표는 이날 입장문을 내고 "최근 우리 당 소속 국회의원들이 끔찍한 범죄 사건을 희화화하는 발언이 있었다"며 이같이 밝혔다.
정 원내대표는 "국민의힘 국회의원들을 대표하는 원내대표로서 국민 여러분께 깊이 송구하다는 말씀을 드린다"며 "저 또한 이 사실을 보고받고 한 사람의 국민으로서 분노와 충격을 금할 수 없었다"고 했다.
그는 "우리 당은 보완수사권 폐지법이라는 악법의 통과를 막지 못했다는 것만으로도 범죄 피해자들과 국민께 무겁고 죄송한 마음을 가져야 한다"며 "그러한 엄중한 사안을 다루는 자리에 가벼운 태도로 임한 것부터 매우 부적절하며 우리 스스로 책임감 있게 의정활동을 하고 있는지 반성해야 할 일"이라고 주장했다.
이어 "피해자분께서 보여주신 대승적 당부의 뜻을 곡해하여 '피해자가 용서했으니 문제가 해소됐다'고 이해하면 안 된다"며 "국민의힘은 피해자분의 당부대로 보완수사권 폐지 철회를 위해 더욱 치열하게 투쟁해 나가겠다"고 했다.
아울러 당 소속 의원들을 향해 "언행에 있어 항상 신중을 기해 달라"며 "국민의 삶과 직결된 엄중한 국정 현안일수록 옷깃을 여미고 진지한 태도로 임해 달라"고 당부했다.
정 원내대표는 "향후 이 같은 불미스러운 일이 재발하지 않도록 할 수 있는 모든 조치를 다 하겠다"며 "다시 한번 국민 여러분께 깊은 유감과 사과의 뜻을 올린다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com