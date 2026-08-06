오스템파마, '옥치 잇몸 치약' 출시

AI 핵심 요약beta
- 오스템파마는 6일 약국 전용 '옥치 잇몸 치약'을 출시했다
- 센텔라정량추출물 등 천연 성분과 불소로 잇몸·충치 예방 기능을 강화했다
- 옥치 라인업에 잇몸 치약을 추가해 약국 기능성 치약 제품군을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오스템파마는 약국 전용 구강관리 브랜드 '옥치'의 신제품 '옥치 잇몸 치약'을 출시했다고 6일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 제품은 잇몸 염증과 치주질환 예방을 비롯해 치태와 충치 관리를 함께 지원하도록 개발됐다. 제품에는 병풀에서 추출한 센텔라정량추출물을 포함한 자연 유래 성분 3종이 적용됐다. 회사에 따르면 센텔라정량추출물은 잇몸을 진정시키고 보호해 잇몸 출혈과 붓기 등 초기 염증 증상과 치주질환 예방에 도움을 줄 수 있다.
여기에 불소 1000ppm과 치태 제거 성분을 더해 충치 예방과 구강 청결 관리 기능을 강화했다. 치아 표면에 쌓이는 치태와 치석 속 세균은 잇몸 염증을 일으키는 주요 원인으로 꼽힌다. 이를 방치하면 치주염이나 잇몸 퇴축으로 이어질 수 있어 일상적인 관리가 중요하다는 것이 회사 측 설명이다.
오스템파마 관계자는 "잇몸 질환은 증상이 나타난 뒤 치료하는 것보다 일상에서 꾸준히 예방하는 관리가 중요하다"며 "이번 제품은 매일 사용하는 치약을 통해 잇몸 질환과 충치를 함께 관리할 수 있도록 개발했다"고 말했다. 이어 "치과 분야 전문성을 바탕으로 소비자가 일상에서 구강 건강을 체계적으로 관리할 수 있는 제품군을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.
한편 오스템파마는 옥치 미백 치약과 시린이 치약, 불소 치약에 이어 이번 잇몸 치약을 추가하며 약국 채널 중심의 기능성 치약 라인업을 강화하고 있다.
nylee54@newspim.com