한·체코 항공편 주10회로 확대…신규 항공사 진입길 열려

AI 핵심 요약beta
- 정부가 6일 체코와 운수권 증대 합의해 동유럽 노선 확대됐다
- 인천~프라하 여객 운수권을 주 7회에서 10회로 늘려 신규 항공사 진입 기반을 마련했다
- 헝가리·오스트리아·체코 노선을 합쳐 동유럽 정기편 확대로 국민 이동 편의와 관광 수요 증가가 기대된다
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헝가리·오스트리아 이어 동유럽 접근성 강화
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 헝가리와 오스트리아에 이어 체코와도 운수권 증대에 합의하면서 한국과 동유럽을 잇는 항공 노선 확대가 가능해졌다.
6일 국토교통부는 지난달 28~29일까지 체코 프라하에서 항공회담을 열고 양국 간 여객 운수권을 현행 주 7회에서 주 10회로 3회 늘리는 데 합의했다고 밝혔다.
회담에는 한국 측 수석대표로 이소영 국토부 항공정책관, 체코 측 수석대표로 마레크 슈크르나 민간항공국 부국장이 참석했다.
현재 인천~프라하 노선에서는 대한항공이 주 4회, 아시아나항공이 주 3회 운항하고 있다. 이번 운수권 증대로 신규 항공사가 진입할 수 있는 기반이 마련돼 소비자의 항공사와 운항 일정 선택권이 확대될 것으로 예상된다.
정부는 인천~프라하 노선의 높은 수요를 고려해 2024년에도 운수권을 주 4회에서 주 7회로 늘렸다. 이후 여행업계와 산업계, 한국관광공사, 인천국제공항공사, 한국공항공사 등이 참여하는 민관협의체를 통해 현장 의견을 수렴한 결과 상당한 추가 수요가 확인돼 2년 만에 운수권을 다시 확대했다.
정부는 지난해 8월부터 여행업계와 산업계, 관광·공항 관련 기관이 참여하는 민관협의체를 운영하고 있다.
앞서 정부는 지난 3월 헝가리, 오스트리아와도 운수권 증대에 합의했다. 이에 따라 한국 항공사는 헝가리 노선을 주 14회, 오스트리아 노선을 주 21회 운항할 수 있다. 체코 노선까지 주 10회로 늘면서 한국과 동유럽 주요 국가를 오가는 정기 항공편의 확대 기반이 마련됐다.
항공업계는 한국과 체코·오스트리아·헝가리 간 노선 계획을 보다 유연하게 구성할 수 있게 됐다. 국토부는 국민의 동유럽 접근성이 향상되는 동시에 한국을 방문하는 외국인 관광객도 늘어날 것으로 내다봤다.
이소영 국토부 항공정책관은 "최근 동유럽 국가들과의 연이은 운수권 증대는 업계 현장의 목소리에 기반한 것으로, 항공사의 실제 취항으로 이어질 가능성이 높아 우리 국민의 이동 편의와 선택권이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 수요가 있는 국가를 적극 발굴해 나가겠다"고 말했다.
Q. 한국과 체코 간 여객 운수권은 얼마나 늘어나나요?
A. 현행 주 7회에서 주 10회로 3회 늘어납니다. 국토교통부와 체코 민간항공국은 지난달 28일부터 29일까지 체코 프라하에서 열린 항공회담에서 운수권 확대에 합의했습니다.
Q. 현재 인천~프라하 노선은 어떻게 운항되고 있나요?
A. 대한항공이 주 4회, 아시아나항공이 주 3회 운항하고 있습니다. 운수권이 확대되면서 신규 항공사가 진입할 수 있는 기반도 마련됐습니다.
Q. 체코 노선 운수권이 다시 확대된 이유는 무엇인가요?
A. 인천~프라하 노선의 높은 수요가 확인됐기 때문입니다. 정부는 2024년 운수권을 주 4회에서 주 7회로 늘린 데 이어 민관협의체를 통해 추가 수요를 확인하고 2년 만에 다시 운수권을 확대했습니다.
Q. 동유럽 주요 국가로 운항할 수 있는 항공편은 각각 몇 회인가요?
A. 한국 항공사는 헝가리 노선을 주 14회, 오스트리아 노선을 주 21회, 체코 노선을 주 10회 운항할 수 있습니다. 정부는 지난 3월 헝가리와 오스트리아, 이번에 체코와 운수권 증대에 합의했습니다.
Q. 운수권 확대에 따라 어떤 효과가 예상되나요?
A. 항공사는 한국과 체코·오스트리아·헝가리 간 노선 계획을 보다 유연하게 구성할 수 있습니다. 이용자는 항공사와 운항 일정 선택권이 넓어지고 동유럽 접근성이 향상되며, 한국을 방문하는 외국인 관광객도 늘어날 것으로 예상됩니다.
chulsoofriend@newspim.com