가온전선, 싱가포르 도시철도 전력망 구축 계약

AI 핵심 요약beta
- 가온전선이 6일 싱가포르 MRT 전력망에 600억원대 배전케이블 공급한다고 밝혔다.
- 싱가포르 MRT 노선 확대로 중장기 배전케이블 수요가 늘며 가온전선 해외 프로젝트 수주 확대 기반이 마련됐다.
- 가온전선은 미국·아시아 중심 해외 매출 비중을 키워 수익성·성장성을 높이고 있으며 상반기 역대 최대 실적을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 가온전선이 6일 싱가포르 육상교통청의 MRT(도시철도) 전력망 구축 프로젝트에 약 600억원 규모의 배전 케이블을 공급한다고 밝혔다.
가온전선은 지난해 육상교통청 벤더 등록 후 첫 수주를 확보하며, 향후 MRT를 비롯한 공공 배전 프로젝트 수주 확대를 위한 핵심을 마련했다.
싱가포르는 현재 240km에 달하는 MRT 노선을 2030년대 초까지 360km 이상으로 확대할 계획이다. 신규 노선 건설과 함께 기존 노선의 전력설비 교체까지 이뤄져 중장기적으로 배전 케이블 수요가 꾸준히 이어질 전망이다.
가온전선은 내수 중심의 사업 구조에서 벗어나 미국과 아시아를 중심으로 해외 시장을 확대하고 있다. 최근 미국 글로벌 빅테크 발전소와 직접 공급 계약을 체결했으며, 자회사 LSCUS도 LS전선과 협력하여 AI 데이터센터용 제품 수주를 확대하고 있다. 동남아 주요 국가의 철도·배전 인프라 시장 공략도 본격화할 계획이다.
가온전선은 미국과 싱가포르 등 해외 배전 인프라 시장이 AI 데이터센터와 전력망 투자 확대로 공급 부족이 지속되면서 국내보다 높은 수익성을 확보할 수 있는 시장이라고 설명했다.
정현 가온전선 대표는 "미국과 싱가포르 등 전략 시장을 중심으로 해외 매출 비중을 지속적으로 확대하며 수익성과 성장성을 함께 높여 나가겠다"고 밝혔다.
한편, 가온전선은 전력 인프라 시장 성장과 수출 확대에 힘입어 올해 상반기 역대 최대 실적을 기록한 바 있다.
flurry327@newspim.com