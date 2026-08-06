SUV 시대에도 세단 저력…아반떼 계약 첫날 1만대 넘었다

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 6일 디 올 뉴 아반떼 첫날 계약 1만1094대를 기록했다.
- 7세대 첫날 계약 1만58대를 넘는 역대 아반떼 최고 실적을 세웠다.
- 최상위 인스퍼레이션이 52% 차지했고 하이브리드 비중도 27.5%로 크게 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 8세대 준중형 세단 '디 올 뉴 아반떼'가 계약 첫날 1만대를 넘어서며 역대 아반떼 최고 기록을 세웠다.
현대차는 디 올 뉴 아반떼가 계약 개시 첫날 총 1만1094대의 계약을 기록했다고 6일 밝혔다.
이는 2020년 출시된 7세대 아반떼의 계약 첫날 실적인 1만58대를 넘어선 역대 아반떼 최고 기록이다.
현대차는 공간성과 안전성, 주행 성능, 디지털 경험 등 전반적인 상품성 강화가 초기 흥행을 이끌었다고 설명했다.
실제 계약에서는 최상위 트림인 인스퍼레이션의 선택 비중이 52%로 과반을 차지했다. 기본 트림인 모던과 중간 트림인 프리미엄은 각각 24%를 기록했다.
기본 트림 선택 비중도 기존 4%에서 24%로 크게 늘었다. 플레오스 커넥트와 안전·편의 사양을 기본 적용한 점이 영향을 준 것으로 분석된다.
파워트레인별로는 하이브리드 모델 계약 비중이 27.5%를 기록하며 기존 아반떼의 14.8% 대비 두 배 가까이 증가했다. 가솔린 모델은 2.0ℓ 엔진을 적용해 최고출력을 기존보다 26마력 높이면서도 복합연비 14.3㎞/L를 확보했다.
현대차 관계자는 "기본 트림부터 높은 상품성과 다양한 선택지를 통해 첨단 모빌리티 경험을 제공하도록 구성했다"고 말했다.
chanw@newspim.com