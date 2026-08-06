보훈부, 내년 워싱턴서 첫 '국제보훈컨퍼런스'… 한미동맹 상징성 부각

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 내년 워싱턴D.C.에서 국제보훈컨퍼런스를 개최한다고 6일 밝혔다.
- 이번 회의는 한미동맹 상징성 강화와 유엔 참전국 보훈협력 확대 방안을 논의하는 장이 될 예정이다.
- 강윤진 차관은 컨퍼런스 개최와 함께 미군 전쟁포로·실종자 유가족 유해 발굴·신원 확인 협력 MOU를 체결할 예정이다.
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'전쟁고아의 아버지' 딘 헤스 유족에 6·25전쟁영웅 기념패
미 해병 종군기자 아들, 'KIM을 찾습니다' 캠페인 사연 소개
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 내년 미국 워싱턴D.C.에서 '2026 국제보훈컨퍼런스(International Conference on Veterans Affairs)'를 개최한다고 6일 밝혔다. 이를 위해 강윤진 국가보훈부 차관은 6일(현지시각)부터 3박 5일 일정으로 미국을 방문해 보훈외교를 펼친다.
국제보훈컨퍼런스는 유엔참전국과의 정책 교류 확대, 참전국 간 우호 증진, 보훈 분야 국제협력 기반 마련을 위해 2005년 시작돼 올해로 21회째를 맞는다. 특히 이번 회의는 유엔참전국 가운데 독립 250주년을 맞은 데다 6·25전쟁 당시 178만9000명을 파병한 최대 참전국인 미국에서 처음 열린다. 한미동맹의 상징성을 강화하고 유엔참전국과의 협력 확대 방안을 모색하는 계기가 될 전망이다.
'함께 이룬 평화와 자유를 기념하며'를 주제로 워싱턴 메이플라워 호텔에서 열리는 컨퍼런스에는 강 차관을 비롯해 미국 연방의회와 행정부 관계자, 튀르키예·프랑스·필리핀·태국 등 5개 참전국 보훈담당 고위급 인사, 미군 참전용사, 역사 교사, 후손 등 200여 명이 참석할 예정이다. 6·25전쟁 참전용사 후손인 방송인 타일러 라쉬가 사회를 맡고, 강 차관의 개회사를 시작으로 본격적인 일정이 진행된다.
행사는 개막식과 함께 유엔참전국 보훈제도 우수 사례를 공유하는 패널 세션과 특별세션, 만찬으로 구성된다. 패널 세션에는 미국 전쟁부 전쟁포로·실종자 확인국(D.P.A.A.) 수석 부국장, 튀르키예 노동사회보장부 장관 선임보좌관 에므라흐 우자르, 레이날도 마파구 필리핀 보훈처장, 깐타낫 니꼰야논 태국 참전협회 사무총장, 사미 텔리에 프랑스 국방보훈부 유산·기억·기록국 정책관 등이 참여해 각국 보훈제도와 정책을 소개한다.
특별세션에서는 매튜 스킥 미국 독립혁명박물관 시니어 큐레이터가 '미국 건국 250주년'을 주제로 발표하고, 제프 밀러 전 연방하원의원이 '한미동맹'을 주제로 발표를 이어간다. 특별세션Ⅱ에선 한·미 역사 교사와 참전용사 후손들이 참여해 참전국과 참전용사의 희생과 헌신을 미래 세대에 계승하기 위한 방안을 논의한다.
컨퍼런스 이후에는 강 차관과 미국 참전용사·유가족 등 200여 명이 참석하는 감사 만찬이 한화 후원으로 열린다. 이 자리에는 '전쟁고아의 아버지'로 불리는 고(故) 딘 헤스 대령의 유족이 참석하며, 강 차관은 딘 헤스 대령의 아들 로렌스 헤스에게 6·25전쟁영웅 기념패를 수여할 예정이다.
이번 컨퍼런스에서는 국가보훈부가 진행 중인 'KIM을 찾습니다' 캠페인도 소개된다. 미 해병대 종군기자 로버트 H. 모지어의 아들이 참석해 전쟁 중 아버지와 인연을 맺었던 한국 소년 'KIM'을 찾는 사연을 전한다. 모지어의 아들은 "아버지가 입양까지 고려했던 한국 소년은 자신의 형제와도 같은 소중한 인연이자 한미동맹의 상징"이라며 보훈부에 'KIM'을 찾아달라고 요청했고, 보훈부는 이를 계기로 캠페인을 진행 중이다.
강윤진 차관은 "보훈은 과거의 헌신에 대한 기억과 보답을 넘어 자유민주주의 가치를 공유하는 국가들을 하나로 묶어주는 강력한 연대의 힘"이라며 "이번 컨퍼런스를 계기로 참전국들과의 국제 보훈협력을 한층 더 공고히 하고, 참전 영웅들이 남긴 위대한 유산이 각국 미래 세대에게 온전히 계승될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 강 차관은 7일(현지시각) 미국 전쟁부 전쟁포로·실종자 확인국과 6·25전쟁 참전 미군 전쟁포로·실종자 유가족의 유해 발굴·신원 확인 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고, 미군 전쟁포로·실종자 가족 500여 명이 참석한 가운데 위로 행사를 개최할 예정이다.
gomsi@newspim.com