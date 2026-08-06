S-OIL, 2025 ESG 보고서 발간

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 6일 2025 ESG 보고서를 발간했다.
- 이중 중대성 평가로 5대 핵심 이슈를 선정했다.
- 기후대응·안전·준법 강화로 공시체계를 고도화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=S-OIL이 2025 ESG 보고서를 발간했다. S-OIL은 2008년부터 19년 연속 ESG 보고서를 발간하며 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 분야의 주요 성과와 추진 현황을 이해관계자에게 공개하고 있다.
이번 보고서는 이중 중대성 평가를 통해 도출된 핵심 보고 이슈들을 중심으로 구성했다. 사내외 이해관계자의 의견과 외부 환경 변화를 종합적으로 반영해 ▲산업안전보건 관리 ▲기후변화 대응 ▲환경오염물질 관리 ▲준법 및 윤리경영 ▲재무건전성 및 투명성을 5가지의 핵심 보고 이슈로 선정했다. 이에 대한 회사의 영향, 위험 및 기회, 주요 대응 전략 및 성과를 공개했다.
S-OIL은 기후변화 대응과 환경경영 강화를 위해 다양한 감축 활동을 지속하고 있다. 공정 운영 개선, 저탄소 유틸리티 활용, 수소 도입, 탄소 포집 및 활용, 배출권 확보 등 다양한 탄소 감축 기회를 모색하고 있다.
환경 설비 투자를 통해 대기오염물질 배출량을 지속적으로 감축하며 환경 영향 최소화를 위한 노력을 이어가고 있다.
이와 함께 S-OIL은 에너지 전환과 시장 변화에 대응하여 사업 포트폴리오 경쟁력을 강화하고 있다. 특히, 샤힌 프로젝트는 창사 이래 최대 규모의 투자 사업으로 석유화학 사업 비중을 확대해 사업 구조의 안정성과 수익성을 높이고 미래 성장 기반을 강화할 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
산업안전보건 분야에서는 사고 예방 중심의 선제적 안전관리 체계를 지속적으로 강화하고 있다. AI 기반 안전 프로그램 운영, 행동 기반 안전 활동 등을 통해 안전문화 정착에 힘쓰고 있으며, 선제적 위험관리와 예방 중심의 안전경영을 통해 우수한 안전 성과를 이어가고 있다.
또한, S-OIL은 회사의 핵심 가치인 정도(Integrity)를 바탕으로 컴플라이언스 체계를 지속적으로 운영하고 있다. 2021년 세계 최초로 ISO 37301 인증을 획득하여 준법경영시스템을 유지 중이다.
특히 올해 보고서에서는 ESG 공시 프로세스와 거버넌스를 강화하고 이해관계자 중심의 정보 제공에 주력했다. ESG Databook을 이해관계자의 관심도가 높은 정보 중심으로 정비하여 핵심 ESG 정보를 보다 간결하게 제공했다.
S-OIL은 관계자는 "이번 ESG 보고서는 회사의 주요 ESG 추진 성과를 투명하게 공유하는 동시에, 변화하는 공시 환경에 대응하기 위한 공시 체계 고도화 노력을 함께 담고 있다"며 "앞으로도 국내외 ESG 공시 요구사항에 선제적으로 대응하고 이해관계자와의 신뢰를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com