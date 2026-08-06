한미그룹, 전사 AI 혁신 프로그램 가동…업무 자동화·생산성 향상

AI 핵심 요약beta
- 한미그룹이 6일 전 계열사 대상 Hanmi AI Boost Program을 운영해 AI 활용 역량 강화에 나섰다
- 임직원 자발적 참여 바텀업 방식으로 아이디어를 발굴·구현하고 현장 검증 우수 사례를 전사로 확산한다
- 월간 우수상·소통왕·연간 혁신상으로 성과를 평가·보상해 AI 기반 업무 혁신 문화를 조직 자산으로 만든다
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월간 우수상 및 연간 혁신상 수여
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹이 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 디지털 기반 업무 혁신 문화 확산에 나선다. AI를 단순히 활용하는 수준을 넘어 현업에서 실제 업무 개선 성과를 창출하고 이를 조직 전반으로 확산시키겠다는 전략이다.
한미그룹은 한미사이언스와 한미약품 등 전 계열사 임직원을 대상으로 'Hanmi AI Boost Program'을 운영한다고 6일 밝혔다.
이번 프로그램은 AI와 디지털 기술을 활용해 업무 방식을 개선하고 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 전사 프로젝트다. 현업에서 아이디어를 발굴해 구현하고 실제 업무에 적용한 뒤 성과를 공유하는 전 과정을 지원하는 것이 특징이다.
특히 일회성 교육이나 AI 활용 캠페인이 아닌 임직원의 자발적인 참여를 기반으로 한 '바텀업(Bottom-up)' 방식으로 운영된다. 현장에서 검증된 우수 사례를 조직 전체로 확산시켜 AI 활용 문화를 정착시키겠다는 구상이다.
평가와 보상 체계도 마련했다. 업무 자동화와 생산성 향상, 비용 절감 등 가시적인 성과를 창출한 사례를 대상으로 월간 우수상과 월간 소통왕, 연간 혁신상을 시상한다.
월간 우수상은 마이크로소프트의 업무 자동화 플랫폼인 'Power Platform'과 AI 기반 업무 지원 도구 'Copilot Studio'를 활용해 실제 업무를 개선하거나 AI 기능을 구현한 사례를 대상으로 선정한다. 참가자는 업무 개선 내용과 구현 사례, 적용 화면 등을 제출하며 AI 평가와 임원 평가를 거쳐 매월 5건의 우수 사례가 선정된다.
연간 혁신상은 월간 우수상 수상 사례 가운데 조직 내 확산 효과와 지속적인 개선 성과를 낸 사례를 중심으로 선정한다. 단기적인 성과보다 실제 현장 적용과 확산 가능성을 중점적으로 평가한다는 방침이다.
한미그룹은 이번 프로그램을 통해 현업에서 축적된 AI 활용 경험을 조직의 디지털 자산으로 발전시키고, 생산성과 업무 효율을 높이는 AI 기반 혁신 문화를 강화할 계획이다.
한미사이언스 관계자는 "AI Boost Program은 단순한 기술 도입이 아니라 임직원들이 실제 업무에서 AI를 활용해 성과를 창출하고 이를 조직의 자산으로 축적하는 실행 중심 프로그램"이라며 "앞으로도 자발적인 참여와 혁신 사례 확산을 통해 한미그룹만의 AI 기반 업무 혁신 문화를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com