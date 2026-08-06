키움증권, 트래블월렛과 MOU…여행·투자 잇는 금융서비스 추진

AI 핵심 요약beta
- 키움증권이 6일 트래블월렛과 디지털자산·임베디드 금융 업무협약을 체결했다
- 양사는 투자 인프라와 디지털월렛을 결합해 여행 플랫폼에서 투자 가능한 신규 금융서비스를 개발한다
- 2030세대 겨냥 소수점·적립식 투자 등 맞춤형 금융 콘텐츠를 공동 기획해 디지털자산 비즈니스를 확대한다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움증권이 글로벌 외환·결제 플랫폼 트래블월렛과 손잡고 디지털 자산과 임베디드 금융 사업 확대에 나선다. 여행 플랫폼에서 투자 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축하고, 2030세대를 겨냥한 맞춤형 금융 콘텐츠도 공동 개발할 계획이다.
키움증권은 트래블월렛과 디지털 자산 및 임베디드 금융 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.
양사는 이번 협약을 통해 키움증권의 리테일 투자 인프라와 트래블월렛의 디지털 월렛 서비스를 결합해 새로운 금융 서비스를 선보일 계획이다. 차세대 디지털 자산 비즈니스 연구를 비롯해 임베디드 금융, 공동 마케팅, 맞춤형 금융 콘텐츠 개발 등을 추진한다.
임베디드 금융은 금융 기능을 외부 플랫폼에 연결해 별도의 금융 앱으로 이동하지 않고도 계좌 조회나 투자, 결제 등을 이용할 수 있는 서비스다. 최근 금융과 플랫폼의 경계가 허물어지면서 증권업계에서도 새로운 고객 접점을 확보할 수 있는 분야로 주목받고 있다.
키움증권은 트래블월렛 이용자가 보유한 달러와 엔화 등 외화를 활용해 맞춤형 금융상품에 투자할 수 있는 서비스를 마련할 방침이다. 양사는 소수점 투자와 적립식 투자 콘텐츠 등 2030세대의 투자 성향을 반영한 서비스도 공동 기획할 예정이다.
엄주성 키움증권 대표는 "이번 협약은 국내 최고 수준의 투자 인프라를 여행이라는 라이프스타일 영역에 자연스럽게 접목하는 첫걸음"이라며 "양사의 핵심 역량을 공유해 이용자들에게 차별화된 금융 편의성을 제공하겠다"고 말했다.
김형우 트래블월렛 대표는 "트래블월렛의 글로벌 외환·결제 인프라와 키움증권의 리테일 투자 역량이 결합하면 여행과 일상에서 금융 서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있을 것"이라며 "디지털 자산과 임베디드 금융 분야 협력을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com