CJ대한통운, 10월부터 대구 도심서 자율주행 화물운송

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 10월부터 대구 도심 미들마일 구간에서 자율주행 화물운송 사업을 정식 운영한다.
- 9월 테스트 운행 후 내년 상반기까지 실제 화물을 싣고 서브터미널 4곳을 순환 운행하는 자율주행 서비스를 진행한다.
- CJ대한통운은 인천~옥천 고속도로 시범사업 경험을 바탕으로 도심 자율주행 기술과 물류 데이터를 확보해 다양한 물류 현장으로 확대할 계획이다.
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내년 상반기까지 실제 화물 운송
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운이 오는 10월부터 대구권 미들마일(물류거점 간 배송) 구간에서 자율주행 화물운송 사업을 정식 운영한다. 대구광역시, 지능형자동차부품연구원과 협력해 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.
이번 사업에는 실제 화물을 적재한 11.5톤 화물차가 대구권역 내 CJ대한통운 서브터미널 4곳을 순환 운행한다.
9월에는 운행 스케줄 준수 여부와 안전성을 점검하기 위한 테스트 운행을 먼저 진행하고, 이후 내년 상반기까지 실제 화물을 운송하는 자율주행 서비스를 운영할 예정이다.
운행 구간은 신호교차로와 차량·보행자 등이 혼재하는 도심 환경이다. 대구권역 내 서브터미널 간 거리는 최소 4.2km에서 최대 26km에 이른다.
기존 자율주행 화물운송이 고속도로 중심이었던 것과 달리 이번에는 도심 교통 여건에서 기술을 검증한다. 회사는 도심 주행 과정에서 다양한 교통 상황에 대응하는 자율주행 기술과 실제 물류 운영 데이터를 확보할 수 있을 것으로 기대했다.
CJ대한통운은 2024년 3월부터 약 1년간 인천~옥천 218km 구간에서 자율주행 스타트업 마스오토와 협력해 자율주행 화물운송 시범사업을 운영했다. 당시 주·야간은 물론 악천후를 포함한 다양한 도로 환경에서 운행 데이터를 확보했으며, 국내 물류업계에서 처음으로 실제 자율주행 화물운송을 운영한 사례라는 것이 회사 측 설명이다.
이번 사업은 고속도로 중심의 자율주행 운영 경험을 도심 미들마일 구간까지 확대하는 후속 단계다. CJ대한통운은 실제 물류 운영 과정에서 축적되는 데이터를 기반으로 자율주행 기술을 고도화하고, 향후 적용 범위를 다양한 물류 현장으로 넓혀 나갈 계획이다.
kji01@newspim.com