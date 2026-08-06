한울반도체, AI 초음파로 MLCC 내부결함 검사

AI 핵심 요약beta
- 한울반도체는 5일 IR에서 AI 초음파검사와 2세대 마운터 전략을 공개했다
- AI 기반 초음파 전수검사와 딥러닝 플랫폼 하와이로 MLCC 내부·외관 불량 검출 정밀도를 높이고 검사 자동화를 추진했다
- 2세대 마운터로 생산수율과 처리성능을 30% 이상 높여 고부가 MLCC 장비 시장 선점과 국내외 고객 확대에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한울반도체는 지난 5일 기관투자자 대상 기업설명회(IR)를 열고 인공지능(AI) 기반 초음파 검사시스템과 2세대 마운터 등 차세대 적층세라믹콘덴서(MLCC) 후공정 장비 전략을 공개했다고 6일 밝혔다.
회사에 따르면 AI 서버, 전기차, 자율주행차 등에 적용되는 고신뢰성 MLCC 수요가 증가하면서 검사 범위가 제품 외관에서 내부로, 샘플검사에서 고속 전수검사로 확대되고 있다.
한울반도체는 비파괴 방식으로 MLCC 내부의 미세 크랙, 박리, 공극 등을 검출하는 'AI 기반 초음파 전수검사 시스템'을 개발 중이다. 초음파 신호 분석에 AI 판정 기술을 결합해 기존 샘플검사의 한계를 극복하고 검사 속도와 신뢰도를 동시에 높인다.
자체 개발한 딥러닝 검사 플랫폼 '하와이(HaWAIe)'도 핵심 경쟁력이다. 하와이는 육안검사나 규칙 기반 알고리즘으로 판별하기 어려운 미세 크랙과 칩핑, 전극 불량, 이물 등을 정밀하게 검출한다. 회사는 이를 외관검사 장비뿐 아니라 초음파 검사와 공정 자동화 설비까지 확대 적용할 계획이다.
고부가 MLCC 생산에 대응하는 2세대 마운터 개발도 추진 중이다. 회사는 전장 및 AI 서버용 고성능 MLCC 규격에 맞춰 기존 대비 생산 수율과 처리 성능을 30% 이상 높이고 초소형 MLCC 대응 범위까지 확대한다는 목표다.
한울반도체는 외관·특성·초음파 검사기부터 전사기, 마운터까지 MLCC 후공정 전반을 아우르는 장비 포트폴리오를 구축했다. 정밀제어, 머신비전, AI 기술을 내재화해 고객 맞춤형 장비를 신속히 개발·공급할 수 있다는 점이 강점이다.
회사 관계자는 "MLCC 검사시장은 단순 외관검사에서 내부결함을 확인하는 고속 전수검사 시장으로 빠르게 진화하고 있다"며 "AI 초음파 검사시스템과 2세대 마운터의 상용화를 통해 고부가 MLCC 장비 시장을 선점하고 국내외 고객 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com