SSG닷컴, 쓱7클럽 회원 전용 특가전…12일까지 150여 종 선보여

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴이 6일 쓱7클럽 회원 대상 특가행사를 12일까지 진행했다
- 쓱7클럽 회원에게 7% 적립·쿠폰·카드할인과 대형 장보기 상품 특가를 제공했다
- 신규·추천 가입 고객에게 웰컴700딜·무료배송·SSG머니 지급 이벤트를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 가입자엔 웰컴700딜
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴이 오는 12일까지 쓱7클럽 회원 전용 행사 '쓱7클럽 WEEK'를 진행한다고 6일 밝혔다. 신선·가공식품부터 일상용품까지 대표 장보기 상품 150여 종을 특가에 선보인다.
쓱7클럽 회원은 기본 혜택인 쓱배송 상품 구매액의 7% SSG머니 적립에 더해 행사 기간 7% 장바구니 쿠폰과 7% 카드 청구할인을 함께 받을 수 있다.
장바구니 쿠폰은 쓱배송 상품 6만원 이상 구매 시 최대 6000원까지 적용된다. 카드 청구할인은 행사카드로 7만원 이상 결제하면 하루 3만원까지 받을 수 있다.
신선식품에서는 제주 흑돼지 고추장양념 불고기와 간장양념 불고기(각 600g)를 30% 할인해 각 8000원대에 판매한다. 슈림프링(453g)과 슈림프 케이크(480g)도 30% 할인된 1만3000원대·1만1000원대에 구매할 수 있다.
가공식품은 CJ스팸 클래식(200g×6입)을 1만9000원대에, 팔도 비빔면(130g×5입)을 4000원대에 내놓는다. 종가 석박지(900g)와 립톤 아이스티 복숭아맛(40입)은 2개 이상 구매 시 50% 할인한다.
코디 비데앤클린 화장지(30m×30롤), 깨끗한나라 물티슈(100매×6입) 등 일상용품은 1+1 구성으로 판매한다.
신규 가입 고객에게는 인기 대용량 장보기 상품을 700원에 살 수 있는 '웰컴700딜'과 무료배송 쿠폰을 제공한다. 첫 장보기를 마친 고객에게는 장보기 지원금 3000원을 지급한다.
친구를 초대해 가입하면 추천인과 가입 고객 모두에게 SSG머니 5000원씩을 지급하는 이벤트도 함께 진행한다.
kji01@newspim.com