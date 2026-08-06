'호텔 곳곳을 전시장으로'…그랜드 조선 제주, 강임윤 개인전 개최

AI 핵심 요약beta
- 그랜드 조선 제주는 6일 강임윤 개인전을 열었다
- 호텔 곳곳에 작품을 배치해 공간의 개성을 살렸다
- 제주 풍경과 생명의 온기·평온함을 주제로 구성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 그랜드 조선 제주가 호텔 내부 공간을 활용한 강임윤 작가의 개인전을 선보인다고 6일 밝혔다.
그랜드 조선 제주는 복합문화공간 뉴스프링프로젝트와 협업해 이날부터 11월 1일까지 'BEYOND THE WIND: Italy to Jeju' 전시를 연다.
이번 전시는 기존 갤러리 공간을 넘어 호텔 곳곳에 작품을 배치한 것이 특징이다. 고객들이 작품과 함께 호텔 공간의 분위기와 개성을 경험할 수 있도록 구성했다.
강임윤 작가는 지난 20여 년간 영국과 이탈리아를 중심으로 활동하며 삶과 회화가 만나는 지점을 탐구해왔다. 영국 슬레이드 미술학교와 왕립미술원을 거쳐 이스트런던대학교에서 박사 학위를 받았으며 현재 이탈리아 밀라노를 기반으로 활동하고 있다.
본관 3층 풀사이드 갤러리에서는 'Mamma Mia II', 'Drift 표류', 'Undercurrent 저류'와 타원형 캔버스 연작을 전시한다. 바람과 빛, 물이 교차하는 제주의 풍경과 어우러지도록 구성했다.
힐 스위트 6층 헤븐리 라운지에는 'Primavera 봄', 'Prato 들판', 'Fruitbearer 열매 맺는 이', 'Path 길'을 배치했다. 제주의 자연을 배경으로 생명의 온기와 평온한 분위기를 전달한다.
kji01@newspim.com