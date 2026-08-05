AI 핵심 요약beta
- 이화여대가 8월 1일자로 다수 교원보직을 발령했다
- 대학원·단과대학·연구소 등에서 학과장과 센터장 교체가 이뤄졌다
- 7월 1일과 5월 1일에도 연구·AI 관련 보직 인사가 단행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 교원보직발령(8월 1일)
▲사회복지대학원장 정익중 ▲약학대학장/PHC센터소장/제약바이오융합교육센터소장 황은숙 ▲교목실장/교목 이윤경 ▲중앙도서관장 정은경 ▲박물관장 오영찬 ▲대학건강센터소장 임원정 ▲출판문화원장 최종철 ▲사회복지관장 이지선 ▲국제처부처장(국제학생) 조무형 ▲대학원부원장(연구)/대학원IR센터장 김원석 ▲교육대학원부원장 김효정 ▲정책과학대학원부원장 김유미 ▲임상치의학대학원부원장 김민지 ▲외국어교육특수대학원부원장 박은애 ▲의과대학부학장(학생) 심성신 ▲약학대학부학장/PHC센터부소장 강수성 ▲다문화연구소장 장한업 ▲시뮬레이션 기반 융복합 콘텐츠 연구센터소장 김영준 ▲인공지능융합 혁신인재양성센터소장 최장환 ▲대학원음악치료학과장 정은주 ▲대학원빅데이터분석학협동과정주임교수 민대기 ▲대학원포스트휴먼융합인문학협동과정주임교수 신상규 ▲대학원생명윤리정책협동과정주임교수 최경석 ▲대학원BT융합협동과정주임교수 도한솔 ▲대학원영재교육협동과정주임교수 정종우 ▲대학원피부응용과학협동과정주임교수/미래산업약학전공주임교수 이한길 ▲국제대학원국제학과장 장현규 ▲정치외교학과장 윤지환 ▲행정학과장 조원혁 ▲문헌정보학과장 이경진 ▲사회복지학과장 조상미 ▲화학생명분자과학부장/화학·나노과학전공주임교수/화학·나노과학과장 남상집 ▲수학과장 원준영 ▲정보보호학연계전공주임교수/계산과학연계전공주임교수 이윤진 ▲성악과장 양귀비 ▲디자인학부장 강수진 ▲도자예술전공주임교수 김미경 ▲공간디자인전공주임교수 이지은 ▲교육학과장/도덕·윤리교육연계전공주임교수 서경혜 ▲과학교육과장/통합과학연계전공주임교수 박지훈 ▲융합보건학과장 박민아 ▲생화학교실주임교수 박주원 ▲기생충학교실주임교수 양현종 ▲정신건강의학교실주임교수 김수인 ▲정형외과학교실주임교수 신상진 ▲방사선종양학교실주임교수 박영희 ▲핵의학교실주임교수 윤혜전 ▲의과대학기획부장 황지영 ▲호크마교양대학인성교육실장 김혜령 ▲국제개발협력연구원장 정재현 ▲젠더법학연구소장 김정연 ▲국어문화원장 김동준 ▲영미학융합연구소장 백준걸 ▲사회복지연구소장 전종설 ▲아동가족연구소장 이운경 ▲연령통합고령사회연구소장 정순둘 ▲이화정치연구소장 고민희 ▲시스템생물학연구소장 이상혁 ▲의과학연구소부소장 홍소희 ▲이화간호과학연구소장 박효정
◇ 교원보직발령(7월 1일)
▲연구처장 전상범 ▲산학협력단장 노태영 ▲인간중심인공지능연구원장 민동보
◇ 교원보직발령(5월 1일)
▲인공지능 컴퓨팅센터장 반효경
lahbj11@newspim.com