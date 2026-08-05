'놈놈놈쇼', 올해 9월 미국 LA서 K-트롯 공연

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장민호·천록담·김용필·나태주 출연…아워리 공식 협찬

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엑스플러스가 엘브이넥서스와 공동 투자한 글로벌 엔터테인먼트 플랫폼 'NOM.NOM.NOM SHOW(놈놈놈쇼)'가 오는 9월 미국 로스앤젤레스(LA)에서 K-트롯 공연을 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 공연은 올해 9월 25일부터 26일까지 미국 LA 인터컨티넨탈 호텔 그랜드볼룸에서 열린다. 장민호와 천록담, 김용필, 나태주 등 트롯 가수가 출연한다.

회사 측은 카지노 공연이 중심이었던 기존 미주 트롯 공연과 달리 이번 행사를 5성급 호텔에서 콘서트 형식으로 진행한다고 설명했다. 공연이 끝난 뒤에는 VIP 고객을 대상으로 애프터파티를 운영할 예정이다.

출연진은 대표곡과 함께 팝과 라틴 음악 등 여러 장르의 무대를 선보일 예정이다.

[사진=엑스플러스]

프로젝트를 총괄하는 박선주 프로듀서는 "이번 공연은 K-트롯과 다양한 음악·문화 콘텐츠를 함께 선보이는 자리"라며 "미국 관객들에게 한국 트롯의 매력을 소개하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

엑스플러스 자회사 에그코스메틱이 운영하는 K-뷰티 브랜드 아워리(houry)는 이번 공연의 공식 협찬사로 참여한다.

아워리는 주요 스킨케어 제품을 출연진과 VIP 고객에게 제공한다. 공연 관객과 관계자를 대상으로 제품 체험 기회를 제공하는 등 북미 현지 마케팅도 진행할 계획이다.

아워리는 미국 시장을 중심으로 해외 판매와 마케팅을 확대하고 있다. 대표 제품은 '아워리 쿨링 시그널 디퍼프 패드(houry Cooling Signal Depuff Pad)'이며, 스킨케어 제품의 온라인 판매와 현지 마케팅을 진행하고 있다.

엑스플러스는 놈놈놈쇼 투자와 자회사 브랜드의 공식 협찬을 연계해 엔터테인먼트 콘텐츠를 활용한 소비재 마케팅을 추진한다.

엑스플러스 관계자는 "놈놈놈쇼 프로젝트 참여는 투자 사업과 자회사 브랜드를 연계한 협업 사례"라며 "앞으로도 다양한 콘텐츠와 브랜드를 연결해 새로운 사업 기회를 발굴하고 사업 간 협업을 확대할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com