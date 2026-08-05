李대통령 "민주주의 희생자 결코 잊지 않을 것…언제나 기억하고 예우"

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李대통령, 유가협 40주년 오찬

유가협, 민주유공자법 제정·훈포장 확대 건의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 5일 전국민족민주유가족협의회(유가협)를 청와대로 초청해 "민주주의를 만들어내고 지켜온 점에 대해 언제나 기억하고 예우하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 충무실에서 40주년 기념 오찬을 갖고 이같이 말했다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 34회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.08.04. [사진=청와대]

이 대통령은 "유가협 어머님, 아버님들은 대개 길가에서, 거리에서 만났는데 이렇게 청와대에서 뵙게 돼서 감개무량하다"며 "부모님들, 또 가족들, 또 희생되신 분들, 이 많은 분들의 치열한 투쟁으로 대한민국이 다시 민주주의를 되찾고 정상화되고 있다"고 말했다.

이어 "여러분의 노고, 또 희생자들의 그 희생에 대해서 우리가 결코 잊지 않고 민주주의를 만들어내고, 또 지켜온 그 점에 대해서 언제나 기억하고 예우하도록 노력하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 또 "여러분이 원하고 또 희생자들이 간절히 바랐던 세상을 우리가 완벽하게 만들어내지 못할지라도 최선을 다해서 만들어보려고 노력은 하고 있다"며 "언제나 의도한 만큼 또 충분하게 하지 못해서 아쉽기는 하다"고 덧붙였다.

장남수 유가협 회장은 답사에서 이 대통령에게 "우리나라 역사에 없는 훌륭한 대통령으로서 소임을 마치고 역사에 길이 남기를 유가협 회원들은 원하고 있다"며 두 가지 건의사항을 전했다.

장 회장은 "민주유공자 예우에 관한 법을 20여 년 전부터 만들기로 하고, 국회에 상정을 해놓고 있는데, 아직도 마무리를 못하고 있다"며 "이 법이 만들어지면 정당하지 못한 정권에 항의하고 그 정권으로부터 민주주의를 찾기 위해 정부를 비판하다 불순분자가 된 분들이 국가유공자가 된다"고 설명했다.

그러면서 "유가협 회원들은 나머지 국가유공자가 받는 모든 혜택을 다 내려놓겠다. 의료와 교통 외에는 다 내려놓겠다"며 "법만 만들어 달라"고 요청했다.

장 회장은 "헌법에 돌아가신 희생자들이 국가유공자라는 것만 만드는 게 목표"라며 "이 법이 지금 현재 국회에 상정돼 있기 때문에 그냥 (의결)하면 된다"고 말했다.

장 회장은 또 "(문재인 정부의) 김거성 전 시민사회수석이 민주화 운동으로 사망한 136명을 국가로부터 훈·포장하겠다는 계획을 세우고, 1년에 6~7명씩을 진행해 왔다"며 "지금 현재 30여 명밖에는 하지 못하고 있는데, 윤석열 정부 때는 안 했다"고 지적했다.

그러면서 "나머지 백여 명을 일괄 훈·포장해 줄 것을 부탁드린다"며 "대통령님, 역사에 남는 대통령이 될 것을 우리가 기원하고, 지금 현재 잘하고 있다"고 당부했다.

이날 오찬에는 장 회장을 비롯해 강선순 총무, 이석주 부회장, 최종순 의문사지회장 등 유가협 회원들과 윤호중 행정안전부 장관, 권오을 국가보훈부 장관, 이호중 진실·화해를위한과거사정리위원회 상임위원, 진성환 경청통합수석 등이 참석했다.

the13ook@newspim.com