롯데칠성음료, 2분기 영업이익 10% 감소... 주류·해외 수출로 상반기 실적 방어

매출액은 1조 1129억원…영업이익은 558억원

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데칠성음료가 2분기 매출 성장에도 영업이익은 두 자릿수 감소한 것으로 나타났다. 원부자재값 상승과 중동 정세 불안에 따른 물류비 부담이 수익성을 눌렀다. 다만 주류 사업의 견조한 성장과 음료 수출 확대에 힘입어 상반기 누적 기준으로는 매출과 영업이익 모두 증가세를 이어갔다.

롯데칠성음료 CI. [사진= 롯데칠성음료]

롯데칠성음료의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 1조 1129억원으로 전년 대비 2.4%(256억원) 증가했다. 반면 영업이익은 558억원으로 10.4%(65억원) 감소했다. 상반기 누적으로는 매출액 2조 654억원으로 전년비 3.4%(678억원), 영업이익은 1036억원으로 18.6%(163억원) 각각 증가했다.

음료 부문의 2분기 실적(별도 기준)은 매출액 5005억원으로 전년비 1.7%(86억원) 증가했으나, 영업이익은 205억원으로 13.2%(31억원) 감소했다. 상반기 기준으로는 매출액 9146억원(+1.6%, +145억원), 영업이익 416억원(+13.5%, +49억원)을 기록했다.

내수 소비 부진과 고환율, 중동 전쟁에 따른 원부자재·물류비 상승이 수익성에 부담으로 작용했지만, 탄산·커피·스포츠음료 카테고리는 견조한 매출 성장세를 보였다. 스포츠음료는 이른 무더위와 야외활동 증가, 수분 보충 수요 확대에 힘입어 전년비 8.5% 매출이 늘었다. 탄산음료는 제로(ZERO) 트렌드 확산과 계절적 성수기 효과로 3.1%, 커피음료는 RTD 커피 수요 증가와 신제품 출시 효과로 4.1% 각각 매출이 증가했다.

음료 수출은 '밀키스', '레쓰비', '알로에주스' 등이 미국, 러시아, 유럽, 동남아 등 50여 개국에서 판매되며 전년비 9.8% 성장했다.

주류 부문의 2분기 실적(별도 기준)은 매출액 1951억원으로 전년비 3.2%(60억원) 증가했고, 영업이익은 75억원으로 156.6%(45억원) 급증했다. 상반기 누적으로는 매출액 3893억원(+1.9%, +73억원), 영업이익 230억원(+34.5%, +59억원)을 기록했다.

RTD 제품은 '순하리진'으로 재정비하고 유자, 상그리아 등으로 라인업을 확대하는 등 마케팅을 강화하며 전년비 143.3%의 매출 성장을 기록, 주류 사업 실적 개선을 견인했다. 소주류는 출시 20주년을 맞아 리뉴얼한 '처음처럼'과 지속 성장 중인 '새로'에 힘입어 1.9%, 청주류는 저용량 선호 확대에 따른 '수복 원컵'의 성장으로 1.8% 각각 매출이 늘었다. 와인류는 할인점 라인업 강화와 레스토랑·바 채널 확대 영업에 힘입어 8.8% 성장했다.

필리핀, 파키스탄, 미얀마 등 해외 자회사를 포함한 글로벌 부문의 2분기 매출액은 4585억원으로 전년비 3.4%(151억원) 증가했으나, 영업이익은 261억원으로 27.0%(97억원) 감소했다. 상반기 누적으로는 매출액 8367억원(+6.7%, +529억원), 영업이익 405억원(+11.0%, +40억원)을 기록했다.

고유가와 지정학 이슈에 따른 원재료 가격 인상, 물류비 상승 부담이 2분기 해외 자회사 수익성을 끌어내린 요인으로 꼽힌다. 다만 전체 매출에서 해외 자회사가 차지하는 비중은 약 41%, 수출 실적을 포함하면 약 47%까지 확대되며 글로벌 사업 비중은 오히려 커졌다.

롯데칠성음료는 캔과 페트 등 주요 원부자재 시세 상승에도 재료비 부담 최소화와 영업망 확대를 통한 고정비 부담 완화 등 경영효율화로 올해 연결 기준 매출 4조 1000억원, 영업이익 2000억원 달성을 목표로 하고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 "올해 2분기는 고물가와 원자재 가격 상승, 글로벌 물류비 부담 등 대외 변수 악화로 인해 수익성 측면에서 어려움이 있었으나, 주류 사업의 견조한 성장과 RTD 카테고리의 신장, 음료 수출 확대에 힘입어 매출 성장세를 유지할 수 있었다"며 "글로벌 브랜드 육성과 수익성 중심의 체질 개선을 통해 안정적인 성장 기반을 마련하는데 집중할 계획이다"고 말했다.

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