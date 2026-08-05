IPARK현대산업개발, 폭염 대응 강화...CSO 주관 온열질환 예방 캠페인

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양승철 CSO·고용노동부 관계자 등 참석

근로자 수분·전해질 섭취 여부 확인

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 최근 기록적인 폭염이 이어지자 IPARK현대산업개발이 현장 안전 관리 강화에 나섰다.

IPARK현대산업개발은 지난 4일 운정 아이파크 포레스트 현장에서 양승철 최고안전책임자(CSO) 주관으로 온열질환 예방 캠페인을 진행했다고 5일 밝혔다.

IPARK현대산업개발은 지난 4일 현장 안전 관리를 위해 운정 아이파크 포레스트 현장에서 혹서기 온열질환 예방 캠페인을 벌였다. [사진=IPARK현대산업개발]

이날 현장에는 양승철 CSO와 고용노동부 관계자, 운정 아이파크 포레스트 현상소장 등이 옥외 작업 근로자들에게 넥쿨러와 쿨패치 등 온열질환 예방 물품과 이온음료, 식염포도당 등을 전달했다.

특히 관리감독자들이 근로자의 휴식과 수분 및 전해질 섭취 여부 등을 확인해 온열질환 예방 수칙이 이행되고 있는지 확인했다. 폭염 환경에서 전해질 손실은 열경련과 열탈진, 열사병으로 이어질 수 있다.

오후 2시 이후부터는 현장 작업중지 이행 상황을 점검하고 근로자들의 안전 관리 상태를 살폈다.

현장에서 모든 근로자가 참여할 수 있는 온열질환 예방 부스도 운영했다. 부스에는 얼음물과 식염정, 기념품을 지급하고 온열질환 예방 수칙과 응급처치 요령을 안내하는 교육자료를 게시했다.

안전화 관련 전문기업 K2 safety와 함께 이온음료를 제공하고 개인용 냉방 장비를 체험할 수 있는 프로그램도 운영했다.

IPARK현대산업개발은 혹서기 기간 IPARK 고드름 캠페인을 통해 체감온도에 따른 휴식 시간 운영, 생수 지급, 전해질 보충, 고드름 쉼터 운영, 신규근로자 열순응 관리 등 현장 맞춤형 온열질환 예방 체계를 운영하고 있다.

관리감독자가 근로자의 건강 상태와 휴식 이행 여부를 수시로 확인하고, 폭염 위험 시간대에는 작업시간을 조정하는 등 근로자의 안전을 최우선으로 관리하고 있다.

IPARK현대산업개발 관계자는 "전국 곳곳에 40도가 넘는 무더위가 지속되며 기록적인 폭염이 이어지는 만큼 근로자들이 충분한 휴식과 수분·전해질 섭취를 할 수 있도록 지도하고 있다"며 "앞으로도 경영진이 직접 현장을 찾아 근로자들과 소통하고 IPARK 고드름 캠페인을 지속 확대해 안전보건 문화를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

krawjp@newspim.com