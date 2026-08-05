KB국민은행, '조이올팍 페스티벌' 개최...청년 문화행사 확대

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9월 올림픽공원서 이틀간 진행

공연·체험·나눔 결합, 수익금 일부 기부

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 음악과 체험을 결합한 대형 문화행사를 통해 청년층과의 접점 확대에 나선다.

KB국민은행은 오는 9월 19일부터 20일까지 서울 올림픽공원 88잔디마당에서 'KB 조이올팍 페스티벌 2026'을 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 행사는 국민체육진흥공단이 주최하고 한국체육산업개발과 KB국민은행이 공동 주관한다.

[사진=KB국민은행]

해당 페스티벌은 지난해에 이어 두 번째로 열리는 행사로, 올해는 공연 중심에서 나아가 체험형·참여형 프로그램을 대폭 강화한 것이 특징이다. 메인 무대에는 다양한 장르의 아티스트들이 양일간 출연해 공연을 펼친다.

첫날에는 지코, 사이먼 도미닉, 청하, 정승환 등이 무대에 오르며, 둘째 날에는 에픽하이, 로이킴, 10CM, 볼빨간사춘기(BOL4) 등이 참여한다.

이와 함께 올림픽공원 수변무대에서는 신진 아티스트 공연이 별도로 운영된다. 총 8개 팀이 참여하며 별도 티켓 없이도 관람이 가능해 시민 접근성을 높였다.

행사장에는 플리마켓과 푸드존, 체험형 부스, 포토존 등 다양한 부대시설도 마련된다. 관람객은 공연뿐 아니라 다양한 콘텐츠를 통해 축제를 즐길 수 있도록 구성됐다.

KB국민은행은 ESG 실천 차원에서 사회취약계층을 초청하고, 다회용기 사용 확대 등 친환경 운영도 병행할 계획이다. 또한 티켓 판매 수익금 일부를 기부해 사회적 가치 창출에도 나선다.

티켓은 KB스타뱅킹을 통해 응모할 수 있다. 이달 30일까지 진행되는 이벤트에서 추첨을 통해 총 7000명에게 1인당 2매의 티켓 구매 기회를 제공하며 2만 원에 구매할 수 있다. 'KB Youth Club' 가입 고객에게는 당첨 확률을 높이는 혜택도 제공된다.

peterbreak22@newspim.com