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8월 고속도로 주간·빗길 사고 연중 최다…휴가철 운전 주의

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AI 핵심 요약

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  • 한국도로공사는 5일 최근 3년 고속도로 사고를 분석해 8월 사망자가 연평균 13명이라 밝혔다
  • 8월에는 폭염·장거리 운전·내기순환 모드로 인한 졸음운전과 빗길 사고로 인명손실이 연중 최다였다
  • 예방을 위해 빗길 감속·차간거리 2배 유지와 창문 환기·휴게소 휴식을 통한 졸음운전 방지가 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최근 3년간 주간 인명손실 19명·빗길 10명
폭염·장거리 운행 겹쳐 졸음운전 위험 증가

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 8월 고속도로 교통사고 사망자는 연평균 수준이지만 주간 시간대와 빗길 사고로 인한 인명손실은 연중 가장 많은 것으로 나타났다.

8월 교통사고 사례 [사진=한국도로공사]

5일 한국도로공사가 최근 3년(2023~2025년) 고속도로 교통사고를 분석한 결과 8월 교통사고 사망자는 연평균 13명으로 집계됐다.

오전 9시부터 오후 6시까지 주간 시간대의 인명손실은 최근 3년간 총 19명으로 연중 가장 많았다. 이 가운데 100km 이상 장거리 운행 중 발생한 인명손실도 8월이 가장 높은 것으로 조사됐다.

8월은 평균 최고기온이 31.9℃에 달하고 폭염일수가 평균 13일에 이르는 데다 여름 휴가철 장거리 운행이 겹치면서 사고 위험이 높아지는 시기다.

장시간 운전으로 피로가 누적된 상황에서 에어컨을 내기순환 모드로 켜두고 창문을 닫은 채 주행하면 차량 내부의 이산화탄소 농도가 높아져 졸음이 발생하기 쉽다.

밀폐된 차량에서 내기순환 모드만 사용할 경우 이산화탄소 농도는 30분 만에 600ppm(백만분의 1)에서 5000ppm까지 상승하는 것으로 조사됐다. 이산화탄소 농도가 2000ppm을 넘으면 졸음과 두통, 집중력 저하가 발생할 수 있다.

실제로 지난해 8월 함양울산고속도로 밀양분기점 인근에서는 차량이 진출로를 주행하던 중 졸음운전으로 갈림길 시작 지점의 콘크리트 방호벽을 들이받았다. 이 사고로 2명이 숨지고 2명이 경상을 입었다.

빗길 사고도 8월에 집중됐다. 한국도로교통공단에 따르면 최근 5년간 고속도로에서 발생한 빗길 교통사고는 1928건으로 전체 사고의 3.2%를 차지했다. 빗길 사고 치사율은 교통사고 100건당 4.7명으로 맑은 날의 3.4명보다 약 1.4배 높았다.

최근 3년간 월별 빗길 사고를 분석한 결과 8월 강수량은 월평균 191mm로 7월 378mm와 9월 222mm에 이어 연중 세 번째 수준이었다. 인명손실은 총 10명으로 가장 많았다.

지난해 8월 중부고속도로 진천나들목 인근에서는 1차로를 달리던 차량이 빗길 과속으로 미끄러져 졸음쉼터 가속차로를 주행하던 차량의 후미를 들이받았다. 충격을 받은 차량이 전도되면서 운전자가 숨지는 등 2명이 사망했다.

같은 달 남해제2지선 냉정분기점 인근에서는 빗길을 과속으로 달리던 차량이 미끄러져 방호벽을 충격한 뒤 전도됐다. 적재물이 도로에 쏟아져 연결로가 차단됐으며 1명이 숨졌다.

빗길 사고를 예방하려면 평소보다 20% 이상 감속하고 폭우가 내릴 때는 50% 이상 속도를 줄여야 한다. 차간거리는 평소보다 2배 이상 확보하고 물이 고인 구간은 멈추지 않은 채 저속으로 통과해야 한다.

도로공사 관계자는 "8월은 폭염으로 인한 졸음운전과 갑작스러운 국지성 호우에 따른 빗길 사고가 자주 발생하는 위험한 시기"라며 "빗길에서는 평소보다 20% 이상 감속하고 충분한 안전거리를 확보해 달라"고 말했다.

이어 "장거리 운행 시에는 창문을 열어 환기하고 졸음이 올 때는 즉시 가까운 휴게소나 졸음쉼터에서 휴식을 취해 달라"고 당부했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 8월 고속도로 교통사고 위험이 커지는 이유는 무엇인가요?

A. 8월은 평균 최고기온이 31.9℃에 달하고 폭염일수가 평균 13일에 이르는 데다 휴가철 장거리 운행까지 늘어납니다. 폭염에 따른 졸음운전과 국지성 호우로 인한 빗길 사고 위험이 동시에 높아지는 시기입니다.

Q. 8월 고속도로 교통사고 인명피해는 어느 정도인가요?

A. 최근 3년간 8월 고속도로 교통사고 사망자는 연평균 13명으로 집계됐습니다. 오전 9시부터 오후 6시까지 주간 시간대 인명손실은 총 19명으로 연중 가장 많았으며 100㎞ 이상 장거리 운행 중 발생한 인명손실도 8월이 가장 높았습니다.

Q. 에어컨 내기순환 모드가 졸음운전 위험을 높이는 이유는 무엇인가요?

A. 창문을 닫고 내기순환 모드만 사용하면 차량 내부 이산화탄소 농도가 빠르게 높아지기 때문입니다. 밀폐된 차량의 이산화탄소 농도는 30분 만에 600ppm에서 5000ppm까지 상승할 수 있으며 2000ppm을 넘으면 졸음과 두통, 집중력 저하가 나타날 수 있습니다.

Q. 빗길 교통사고는 맑은 날보다 얼마나 위험한가요?

A. 최근 5년간 고속도로 빗길 사고 치사율은 교통사고 100건당 4.7명으로 맑은 날의 3.4명보다 약 1.4배 높았습니다. 최근 3년간 8월 빗길 사고에 따른 인명손실은 총 10명으로 월별 기준 가장 많았습니다.

Q. 폭염과 빗길 사고를 예방하려면 어떻게 운전해야 하나요?

A. 장거리 운행 중에는 주기적으로 창문을 열어 환기하고 졸음이 오면 즉시 휴게소나 졸음쉼터에서 쉬어야 합니다. 빗길에서는 평소보다 20% 이상, 폭우 때는 50% 이상 감속하고 차간거리를 평소보다 2배 이상 확보해야 합니다.

chulsoofriend@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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