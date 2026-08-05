한스바이오메드, 가슴보형물 '바운스' 평생 워런티 운영

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파열·구형구축 발생 시 조건 충족하면 무상 교체 지원

국내 공급 확대에 맞춰 시술 이후 사후관리 체계 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한스바이오메드는 국산 가슴 보형물 '바운스(BOUNS)'를 대상으로 평생 보장과 무상 교체를 포함한 워런티 프로그램을 운영한다고 5일 밝혔다.

가슴 확대 수술 환자를 대상으로 일정 조건을 충족하면 보형물 삽입 기간 동안 무상 교체를 지원하는 사후 보장 제도다.

회사에 따르면 이번 워런티는 보형물 파열과 구형구축(Baker Grade III·IV)을 보장 대상으로 한다. 파열은 가슴 확대와 가슴 재건 모두 평생 보장하며, 구형구축은 가슴확대는 평생, 가슴 재건은 10년간 보장한다. 보장 조건을 충족할 경우 동일 제품으로 무상 교체를 받을 수 있다.

가슴 보형물은 장기간 체내에 삽입되는 의료기기로, 시술 이후에도 정기적인 검진과 관리가 필요하다. 파열이나 구형구축은 수술 후 수년이 지나 발생할 수 있는 만큼, 장기간 보장 프로그램은 시술 이후 발생할 수 있는 위험에 대한 사후관리 체계의 하나로 운영된다.

바운스 워런티. [사진=한스바이오메드]

다만 보장 대상에 포함되지 않는 항목도 있다. 보장 대상에 명시되지 않은 부작용을 비롯해 사이즈 불만족이나 심미적 결과, 수술 전·중 발생한 보형물 파열, 피막 절개 과정에서 발생한 손상, 다른 제조사의 보형물은 워런티 적용 대상에서 제외된다.

바운스는 식품의약품안전처의 허가를 받은 국산 가슴 보형물로, GLP(우수실험실운영기준) 기관의 전임상 안전성 시험을 거쳤다. 한스바이오메드는 국내 생산과 품질관리 체계를 기반으로 제품을 공급하고 있으며, 공급 확대에 맞춰 사후관리 체계도 함께 운영하고 있다.

한스바이오메드 관계자는 "시술이 늘어날수록 바운스를 믿고 선택해 주신 분들에 대한 책임도 커진다"며 "그 신뢰에 보답하고자 한스바이오메드는 제품을 공급하는 데서 그치지 않고, 시술 이후에도 오래 안심할 수 있는 관리 체계를 이어가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com