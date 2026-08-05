해병대 간부 영외숙소서 총상 사망…군 "외부 침입 흔적 없어"

해병대, 포항 영외간부숙소 총기사망 간부 사단장(葬) 진행

군·경·유가족 합동 감식… 총상 사망 확인, 총기·탄약 관리 전수 점검

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 경북 포항 해병대 영외간부숙소에서 지난 3일 오전 발생한 간부 총기 사망 사고와 관련해 해병대사령부가 "외부 침입 흔적이 없었으며 총상으로 인한 사망으로 확인됐다"고 5일 밝혔다.

해병대에 따르면, 부대는 유가족 동의 하에 4일부터 6일까지 포항 해병대 1사단 내 포항병원에서 사단장(葬)으로 장례 절차를 진행 중이다. 사고 직후인 3일 오후에는 군 수사기관과 경찰, 유가족 등이 함께 사고 현장에서 현장감식과 검시를 실시했고, 4일에는 유가족 입회하에 부검을 진행했다.

경북 포항 해병대 영외간부숙소에서 간부가 총기로 사망한 사고와 관련해 군이 외부 침입 흔적이 없는 단독 총상 사건으로 보고 수사 및 총기·탄약 관리 실태 전반을 조사하고 있다. [사진=AI 생성 이미지, 오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.05 gomsi@newspim.com

군은 현장감식과 부검 결과, 사고 현장에서 외부 출입 흔적은 발견되지 않았으며, 위력에 의한 손상 없이 총상에 의해 사망한 것으로 확인됐다고 설명했다. 현재 군 수사기관 등 관계기관은 CCTV 영상, 무기고·탄약고 출입일지, 현장에서 발견된 스마트폰 포렌식 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 부대의 총기·탄약 관리 실태에 대해서도 전반적인 조사를 진행 중이다.

해병대는 "이번 사고를 엄중하게 받아들이고 법과 규정에 따라 철저히 조사하겠다"며 "조사 결과를 토대로 부대 관리와 총기·탄약 관리 시스템을 재점검해 유사 사고가 재발하지 않도록 대책을 강구하겠다"고 밝혔다.

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