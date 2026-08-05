IBK기업은행, 중소기업 디지털 금융서비스 확대

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 5일 중소기업 디지털 경쟁력 강화를 위해 금융서비스를 고도화했다.
- IBK상거래원스톱을 개선해 견적부터 계약·수납·매입매출 관리까지 원스톱으로 처리하게 했다.
- 크레탑 기업정보 브리핑을 새로 도입해 거래처 신용등급·재무정보와 AI 기반 부실 징후를 무료로 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
업무 효율·비용 절감 기대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 중소기업의 디지털 경쟁력 강화를 위해 금융서비스 고도화에 나섰다.
기업은행은 'IBK상거래원스톱' 서비스를 개선하고, 기업정보 조회 서비스인 '크레탑 기업정보 브리핑'을 새롭게 출시했다고 5일 밝혔다. 이를 통해 상거래 처리부터 거래처 신용관리까지 기업 운영 전반을 지원한다는 방침이다.
'IBK상거래원스톱'은 견적 작성부터 계약, 대금 수납, 매입·매출 관리까지 상거래 전 과정을 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있도록 기능을 강화했다.
세금계산서 무료 발행과 가상계좌 수납, 전자계약, 카드·어음·채권 발행, 미수금 및 미지급금 자동 관리 등 다양한 기능을 제공해 업무 효율성과 비용 절감 효과를 높였다.
새롭게 도입된 '크레탑 기업정보 브리핑'은 기업인터넷뱅킹과 스마트뱅킹에서 거래처의 신용등급과 재무정보 등을 월 2회까지 무료로 확인할 수 있는 서비스다.
거래처 신용 변동을 손쉽게 파악할 수 있으며, AI 기반 부실 징후 탐지 기능을 통해 잠재적 리스크를 사전에 인지할 수 있도록 지원한다.
peterbreak22@newspim.com