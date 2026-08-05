CJ대한통운, 택배터미널 커피차 운영…혹서기 물품 지원

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전국 주요 서브터미널 방문

폭염 시 자율 작업중지권 운영

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운이 혹서기를 맞아 전국 주요 택배 터미널에서 커피차 이벤트를 열고 택배기사 등 현장 근무자를 격려했다고 5일 밝혔다.

지난 4일 회사 경영진은 전국 주요 서브터미널을 찾아 커피와 음료, 생수, 쿨토시 등 냉방용품을 전달했다. 무더위 속에서 배송 현장을 지키는 택배기사와 종사자의 온열질환을 예방하기 위한 조치다.

지난 4일 CJ대한통운 택배터미널에서 윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장(왼쪽 두 번째)과 전현석 대리점연합회장(왼쪽 첫 번째)이 현장 근무자들을 격려하며 시원한 음료를 전달하고 있다. [사진=CJ대한통운]

CJ대한통운은 현장 지원과 함께 천재지변에 따른 '작업중지권'과 '면책권'을 제도화해 운영하고 있다. 회사는 이런 제도를 업계에서 유일하게 갖추고 있다고 설명했다.

폭염·폭우 등으로 정상 배송이 어려울 경우 배송기사는 자율적으로 작업을 중단할 수 있다. 이에 따른 배송 지연에는 면책 규정이 적용된다.

주요 택배 터미널에는 선풍기와 제빙기, 식염정 등을 비치했다. 응급상황이 발생하면 신속하게 대응할 수 있도록 현장 안전관리도 강화했다.

택배기사 건강검진 제도는 2013년 도입했으며 검진 비용은 회사가 전액 지원한다. 회사는 이 제도를 업계에서 처음 도입했다고 밝혔다.

회사는 앞으로도 현장 의견을 반영해 작업환경을 개선하고 혹서기 온열질환 예방 지원을 확대할 계획이다.

kji01@newspim.com