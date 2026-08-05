CJ대한통운, 택배터미널 커피차 운영…혹서기 물품 지원

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 4일 전국 터미널서 커피차로
- 혹서기 택배기사 격려하고 냉방용품을 지원했다
- 또 작업중지권·면책권·건강검진 등 제도로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
폭염 시 자율 작업중지권 운영
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운이 혹서기를 맞아 전국 주요 택배 터미널에서 커피차 이벤트를 열고 택배기사 등 현장 근무자를 격려했다고 5일 밝혔다.
지난 4일 회사 경영진은 전국 주요 서브터미널을 찾아 커피와 음료, 생수, 쿨토시 등 냉방용품을 전달했다. 무더위 속에서 배송 현장을 지키는 택배기사와 종사자의 온열질환을 예방하기 위한 조치다.
CJ대한통운은 현장 지원과 함께 천재지변에 따른 '작업중지권'과 '면책권'을 제도화해 운영하고 있다. 회사는 이런 제도를 업계에서 유일하게 갖추고 있다고 설명했다.
폭염·폭우 등으로 정상 배송이 어려울 경우 배송기사는 자율적으로 작업을 중단할 수 있다. 이에 따른 배송 지연에는 면책 규정이 적용된다.
주요 택배 터미널에는 선풍기와 제빙기, 식염정 등을 비치했다. 응급상황이 발생하면 신속하게 대응할 수 있도록 현장 안전관리도 강화했다.
택배기사 건강검진 제도는 2013년 도입했으며 검진 비용은 회사가 전액 지원한다. 회사는 이 제도를 업계에서 처음 도입했다고 밝혔다.
회사는 앞으로도 현장 의견을 반영해 작업환경을 개선하고 혹서기 온열질환 예방 지원을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com