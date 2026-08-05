장동혁, 서범수 '돌려차기' 발언에 "대표로서 사죄…당 차원 조치 필요"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 5일 서범수 국민의힘 의원이 '부산 돌려차기 사건' 피해자가 참석한 국회 간담회에서 부적절한 발언을 한 데 대해 "부적절하다는 말로 끝낼 일이 아닌 것 같다"며 "당 차원에서 적절한 조치가 필요하다"며 징계 가능성을 시사했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 기자간담회를 열고 "당대표로서 피해자분께, 그리고 국민께 깊이 사죄의 말씀 드린다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 등 현안 기자간담회를 하고 있다. 2026.08.05 mironj19@newspim.com

장 대표는 "토론회가 열린 날은 국무회의에서 보완수사권 폐지법이 통과된 날"이라며 "그 법이 통과되는 상황을 지켜본 피해자의 심정은 '대한민국이 나라 맞나'였을지 모른다. 대한민국 정치와 대통령에 대한 분노가 차올랐을 것"이라고 말했다.

그는 "그런데 그 토론회에서 그런 발언을 할 수 있나. 실수할 사안, 상황이 아니라고 생각한다"며 "이건 개인의 문제도 아니다. 국민의힘 전체의 문제가 됐다"고 지적했다.

서 의원은 전날 한동훈 무소속 의원이 주최한 '보완수사 금지. 지옥문이 열렸다' 국회 간담회에 참석해 사격 국가대표 출신인 진종오 국민의힘 의원에게 "돌려차기 한 번 하지"라는 취지로 발언해 논란을 빚었다.

jeongwon1026@newspim.com