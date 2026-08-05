케이카, 7월 중고차 시세 동반 하락…G80 5.5%↓

AI 핵심 요약beta
- 국내 중고차 7월 시세가 5일 하락했다.
- 국산차는 1.4%, 수입차는 1.5% 내렸다.
- 테슬라 모델Y는 기대감에 연식별로 엇갈렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 여름 휴가철 수요에도 국내 중고차 시세가 하락했다. 경기 불확실성과 장기 재고 소진 영향으로 대형차와 스포츠유틸리티차량(SUV)을 중심으로 가격 조정이 이어진 반면, 미국산 테슬라 모델Y는 자율주행 기능 기대감에 강세를 보였다.
케이카는 출시 10년 이내 중고차 740여개 모델의 7월 평균 시세를 분석한 결과 국산차는 전월 대비 1.4%, 수입차는 1.5% 하락했다고 5일 밝혔다.
통상 7월은 휴가철 수요 증가로 시세가 안정되는 시기다. 그러나 올해는 경기 불확실성 속 장기 재고를 소진하려는 움직임이 이어지면서 국산차와 수입차 가격이 함께 내렸다.
연식별로는 신차급 중고차의 가격 방어가 상대적으로 두드러졌다. 2026년식은 전월 대비 0.2%, 2025년식은 0.7% 하락했다. 반면 2020~2024년식은 최대 1.8%, 2017~2019년식은 최대 2.2% 떨어졌다.
차종별로는 대형차와 SUV·레저용차량(RV)의 하락 폭이 컸다. 제네시스 G80은 5.5%, 기아 더 뉴 K9 2세대는 5.1% 하락했다. 현대 팰리세이드는 4.3%, 기아 카니발 4세대는 2.8% 내렸다.
고가 차량의 구매·유지비 부담에 경기 불확실성이 더해지면서 수요가 위축된 것으로 분석된다. 다만 팰리세이드와 카니발 등 패밀리카 시세가 내려가면서 휴가철과 추석을 앞둔 소비자의 가격 접근성은 높아졌다.
테슬라 모델Y는 생산지와 연식에 따라 흐름이 엇갈렸다. 미국산 비중이 높은 2020~2022년식 모델Y 평균 시세는 전월 대비 2% 상승했다. 미국 생산 차량에서 FSD V14 라이트를 사용할 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 분석됐다. 중국산이 주를 이루는 2023년식 이후 모델Y는 2.5% 하락했다.
수입차 가운데 BMW는 평균 1.9%, 메르세데스-벤츠는 1.5% 하락하며 약세를 이어갔다.
조은형 케이카 PM팀 애널리스트는 "신차급 중고차는 가격 방어력을 유지한 반면 거래가 활발한 연식과 SUV는 시세가 조정됐다"며 "수요자의 구매 선택지가 넓어진 시점"이라고 말했다.
chanw@newspim.com