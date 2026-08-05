케이카, 7월 중고차 시세 동반 하락…G80 5.5%↓

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 여름 휴가철 수요에도 국내 중고차 시세가 하락했다. 경기 불확실성과 장기 재고 소진 영향으로 대형차와 스포츠유틸리티차량(SUV)을 중심으로 가격 조정이 이어진 반면, 미국산 테슬라 모델Y는 자율주행 기능 기대감에 강세를 보였다.

[사진=케이카]

케이카는 출시 10년 이내 중고차 740여개 모델의 7월 평균 시세를 분석한 결과 국산차는 전월 대비 1.4%, 수입차는 1.5% 하락했다고 5일 밝혔다.

통상 7월은 휴가철 수요 증가로 시세가 안정되는 시기다. 그러나 올해는 경기 불확실성 속 장기 재고를 소진하려는 움직임이 이어지면서 국산차와 수입차 가격이 함께 내렸다.

연식별로는 신차급 중고차의 가격 방어가 상대적으로 두드러졌다. 2026년식은 전월 대비 0.2%, 2025년식은 0.7% 하락했다. 반면 2020~2024년식은 최대 1.8%, 2017~2019년식은 최대 2.2% 떨어졌다.

차종별로는 대형차와 SUV·레저용차량(RV)의 하락 폭이 컸다. 제네시스 G80은 5.5%, 기아 더 뉴 K9 2세대는 5.1% 하락했다. 현대 팰리세이드는 4.3%, 기아 카니발 4세대는 2.8% 내렸다.

고가 차량의 구매·유지비 부담에 경기 불확실성이 더해지면서 수요가 위축된 것으로 분석된다. 다만 팰리세이드와 카니발 등 패밀리카 시세가 내려가면서 휴가철과 추석을 앞둔 소비자의 가격 접근성은 높아졌다.

테슬라 모델Y는 생산지와 연식에 따라 흐름이 엇갈렸다. 미국산 비중이 높은 2020~2022년식 모델Y 평균 시세는 전월 대비 2% 상승했다. 미국 생산 차량에서 FSD V14 라이트를 사용할 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 분석됐다. 중국산이 주를 이루는 2023년식 이후 모델Y는 2.5% 하락했다.

수입차 가운데 BMW는 평균 1.9%, 메르세데스-벤츠는 1.5% 하락하며 약세를 이어갔다.

조은형 케이카 PM팀 애널리스트는 "신차급 중고차는 가격 방어력을 유지한 반면 거래가 활발한 연식과 SUV는 시세가 조정됐다"며 "수요자의 구매 선택지가 넓어진 시점"이라고 말했다.

chanw@newspim.com