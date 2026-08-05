[일본 증시] 닛케이 3.66% 급등...반도체주 강세에 6만6000선 회복

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 5일 닛케이주가는 반도체주 강세에 큰 폭으로 상승하며 7월 23일 이후 약 2주 만에 6만6000선을 회복했다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 3.66%(2342.91엔) 상승한 6만6300.44엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 2.13%(84.39포인트) 오른 4046.17포인트로 마감했다.

전날 미국 증시 상승으로 투자심리가 개선되면서 해외 투자자들의 매수세가 유입됐고, 특히 반도체 관련 종목을 중심으로 매수세가 집중됐다. 이날 한국 코스피와 대만 가권지수 등 아시아 주요 증시가 강세를 보인 것도 일본 증시에 호재로 작용했다.

4일(현지시간) 미국 증시에서는 주요 반도체 종목으로 구성된 필라델피아반도체지수(SOX)가 6% 넘게 상승했다. 이에 따라 도쿄증시에서도 어드밴테스트와 도쿄일렉트론 등 실적이 양호한 반도체 관련주에 매수세가 확산됐다.

특히 이비덴은 2026회계연도 실적 전망을 상향 조정한 것이 호재로 작용하며 가격제한폭까지 급등했다.

닛케이평균은 장 초반 상승폭을 키운 뒤 오후 들어 다시 오름폭을 확대하며 장을 마감했다. 이날 코스피와 대만 가권지수 등 아시아 증시 전반이 견조한 흐름을 이어간 데다, 전주 실적 발표 이후 키옥시아의 주가가 회복세를 보인 것도 개인투자자들의 투자심리 개선에 긍정적인 영향을 미쳤다.

반면, 일본과 미국의 공동 엔화 매수 개입으로 외환시장에서 엔화 약세·달러 강세가 다소 완화되면서 해외 사업 비중이 높은 종합상사주인 미쓰이물산과 미쓰비시상사는 하락했다. 해운주도 약세를 나타냈다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 10조9236억 엔, 거래량은 27억8122만 주였다. 상승 종목은 1019개로 전체의 약 65%를 차지했으며, 하락 종목은 491개, 보합은 48개였다.

그 외 주요 종목 중에서는 소프트뱅크그룹(SBG), 후지쿠라, 무라타제작소, TDK 등이 상승했고, 패스트리테일링, 다이킨공업, 요코가와전기, KDDI 등은 하락했다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

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