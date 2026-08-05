장동혁 "사퇴 촉구 서명, 100만 당원 뜻 대변 못해…지도부 흔들기 전략"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 5일 일부 당원들이 자신의 사퇴를 촉구하는 서명운동을 벌이는 것과 관련해 "지도부 흔들기 전략의 일부인지 살펴볼 필요가 있다"는 입장을 밝혔다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 기자간담회를 열고 "국민의힘 책임당원은 100만명이 넘는다. 일부 당원들께서 지도부에 대해 의견을 가질 수는 있다고 생각하지만, 2만명 조금 넘는 당원들의 의사가 100만명이 넘는 국민의힘 전체 당원의 의사를 대신할 수 있는지 의문"이라며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 등 현안 기자간담회를 하고 있다. 2026.08.05 mironj19@newspim.com

장 대표는 "우리 당 특정 의원들에 대해서도 2만명이 훨씬 넘는 당원들이 징계를 요청한 사례가 다수 있었다"며 "그런 문제가 있을 때마다 당대표가 일일이 답변해야 하는 것인지도 의문"이라고 말했다.

그러면서 "우리 당과 지도부, 의원들이 있어야 할 곳은 대한민국과 국민의 삶, 인권과 민생을 무너뜨리고 있는 이재명 정부와 더불어민주당에 맞서는 싸움터"라며 "언제까지 우리끼리 싸우는 일에만 몰두할 것인지 묻고 싶다"고 했다.

장 대표는 "이재명 정부와 민주당이 많은 악재를 만들어내고 국민 삶을 파괴하고 있는데 정작 그들과 싸우는 모습은 보이지 않고 당내 문제를 둘러싼 싸움만 보인다"며 "그러면서 당 지지율이 왜 떨어지는지 저한테 묻고 있다"고 꼬집었다.

장 대표는 "이것이 정말 당원들의 자발적인 의사에 따른 것인지, 아니면 늘 그래왔던 것처럼 지도부를 흔들기 위한 또 다른 전략의 일부인지 살펴볼 필요가 있다"고 강조했다.

정치권에 따르면 이날 장 대표 퇴진 촉구 서명운동에는 국민의힘 책임당원과 시민 등 약 2만명이 참여한 것으로 알려졌다.

jeongwon1026@newspim.com