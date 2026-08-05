"시민에게 듣는다" 서울시, 6일 시민 부동산 대토론회 개최

실수요자·전문가·임대사업자 등 50여명 참석

4대 주제 놓고 60분간 토론…유튜브 생중계

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 정부의 부동산 세제개편안 발표 이후 달라질 주택시장 환경에 대해 서울 시민이 직접 목소리를 내고 토론을 갖는 자리가 마련된다.

5일 서울시에 따르면 오는 6일 서울시청 본청 3층 대회의실에서 90분간 '부동산 정상화를 위한 시민 대토론회'가 개최된다. 토론회 전 과정은 서울시 공식 유튜브로 생중계된다.

서울시청 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 토론회는 정부가 지난 3일(월) '2026년 세제개편안'을 발표한 이후 서울시가 처음 마련한 시민참여형 공개토론회다. 비거주 1주택자와 무주택 청년, 민간임대사업자 등 시민과 전문가, 크리에이터 등 50여명이 세제개편이 전월세 시장과 내 집 마련 기회에 미치는 영향을 논의한다.

서울시는 제도와 정책을 일방적으로 설명하는 데 그치지 않고, 시민들이 현장에서 체감하는 부담과 우려를 가감 없이 듣기 위해 이번 자리를 마련했다. 토론회에서는 시민과 크리에이터, 전문가들이 ▲세제개편, ▲부동산거래, ▲전월세시장, ▲주택공급 등 4대 주제를 놓고 60분간 자유롭게 논의한다.

토론회는 서울시 공식 유튜브를 통해 90분간 생중계 될 예정이다. 온라인 시청자도 실시간 댓글과 화상 연결을 통해 질문을 남기고 토론에 참여할 수 있다. 서울시는 현장에서 제기된 시민 의견과 전문가 답변 등 구체적인 논의 내용을 토론회 종료 후 별도로 공개할 예정이다.

토론회의 사회는 김병민 G3 서울 기획위원회 위원장(前 서울시 정무부시장)이 맡는다. 서울시는 시민 부담을 줄이고 주택시장을 안정시키기 위해서는 세 부담을 높이는 방식보다 재개발·재건축 등 실질적인 주택공급 확대가 필요하다는 입장을 밝힐 예정이다.

오세훈 서울시장은 "정부 세제개편으로 전월세 시장이 위축되면 그 부담은 결국 서민과 청년에게 돌아갈 수 있다"며 "이번 토론회에서 시민들이 실제로 무엇을 걱정하고 있는지 직접 듣겠다"고 말했다. 이어 그는 "주택시장을 안정시키는 근본적인 해법은 세금이 아니라 충분한 주택공급"이라며 "재개발·재건축을 비롯해 서울에서 실질적으로 공급을 늘릴 수 있는 정책에 더욱 속도를 내겠다"고 힘줘 말했다.

donglee@newspim.com