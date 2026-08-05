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중국모델 글로벌 석권, 딥시크 V4 플래시 주간 AI 호출량 세계 1위

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AI 핵심 요약

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  • 딥시크가 7월27~8월2일 V4 플래시로 주간 호출량 세계 1위를 기록했다
  • 같은 기간 중국 모델이 호출량에서 미국을 크게 앞섰으나 오픈AI 신모델 GPT-5.6 루나가 급성장했다
  • 주간 톱5 중 1~4위가 중국 모델이었고 딥시크·샤오미·텐센트 등 중국 업체와 미국·엔비디아 등이 치열하게 경쟁했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 대규모 언어모델(LLM) 'V4 플래시(Flash)'가 글로벌 AI 모델 호출량 주간 순위에서 세계 1위에 올랐다.

중국산 AI 모델이 상위권을 사실상 휩쓸며 글로벌 개발자 시장에서 높은 활용도를 과시중인 가운데 오픈AI 등 미국 기업들의 신모델 공세도 거세지면서 경쟁이 한층 치열해지고 있다.

중국 매체 제몐은 AI 모델 통합 플랫폼 오픈라우터 발표를 인용, 7월 27~ 8월 2일 동안 글로벌 AI 모델 호출량 집계 결과 딥시크 V4 플래시는 7조2200억 토큰 처리량을 기록하며 전체 1위를 차지했다.

오픈소스 프로젝트 오픈코드에 따르면 8월 1일 하루에만 이 모델이 처리한 토큰은 8조 개에 달했다. 이 가운데 약 5조 토큰은 무료 체험을 통해 사용됐으며, 나머지 3조 토큰은 개발자들이 유료 방식으로 이용한 것으로 집계됐다.

오픈라우터에 따르면 같은 기간 글로벌 AI 모델 전체 호출량은 56조8000억 토큰으로 전주보다 2.07% 감소했다. 국가별로는 중국 AI 모델의 주간 호출량이 28조1300억 토큰으로 전주 대비 14.76% 줄었지만, 미국 모델의 4조3800억 토큰을 크게 웃돌며 14주 연속 세계 1위를 유지했다. 미국 모델 호출량은 전주 대비 87.18% 증가했다.

5일 기준 최신 순위에서도 딥시크 V4 플래시 0423 버전은 6조9200억 토큰으로 선두를 유지하고 있다. 이 모델은 지난 4월 공개됐으며 추론 속도와 긴 문맥 처리 능력, 비용 효율성을 균형 있게 갖춘 기업·개발자용 고처리 서비스가 강점으로 평가된다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.08.05 chk@newspim.com

2위는 샤오미의 'MiMo-V2.5'로 5조1000억 토큰을 기록했다. 다만 전주 대비 호출량은 52% 감소하며 열기가 다소 식은 모습이다. 이 모델은 총 매개변수 1조 개 이상 규모의 혼합전문가(MoE) 구조를 적용했으며 최대 100만 토큰의 초장문 문맥과 텍스트·음성·이미지 등 멀티모달 기능을 지원한다. 지난주에는 10조5000억 토큰으로 주간 1위를 기록한 바 있다.

이어 텐센트의 '훈위안(Hunyuan) Hy3'이 5조100억 토큰으로 3위를 기록했다. 지난 7월 공개된 Hy3는 총 2950억 개 매개변수를 갖춘 오픈소스 모델로, 이전 세대 대비 누적 호출량이 68배 이상 증가한 것으로 알려졌다.

4위는 딥시크의 신규 모델 'V4 플래시 0731'이 차지했으며 주간 호출량은 3조4500억 토큰이었다. 5위는 오픈AI의 신모델 'GPT-5.6 루나(Luna)'로 2조9900억 토큰을 기록하며 전주 대비 738% 급증했다.

주간 톱5 가운데 중국산 모델이 1∼4위를 모두 차지해 강세를 보였지만, 오픈AI 신모델의 빠른 성장세는 글로벌 선두 업체 간 경쟁이 더욱 치열해지고 있음을 보여준다는 평가다.

상위 10위권에서는 딥시크가 V4 플래시 두 개 버전과 V4 프로를 포함해 모두 3개 모델을 올려 가장 많은 모델을 진입시켰다. 이 밖에 앤스로픽, 구글, 엔비디아, 미니맥스, 스텝펀(阶跃星辰), 즈푸AI 등의 모델도 순위권에 포함됐다. 특히 엔비디아 네모트론3 울트라 등 무료 모델들이 50% 이상의 높은 증가율을 기록하며 개발자들의 선택을 확대하고 있는 것으로 나타났다.

 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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