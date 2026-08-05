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"핵추진잠수함·AI 전력·수출 확대"… 방사청, '대체불가 K-방산' 청사진

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AI 핵심 요약

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  • 방위사업청이 5일 하반기 업무보고에서 핵추진잠수함·AI 전력 확충 등 5대 과제를 추진하겠다고 밝혔다
  • KF-21·3축체계 전력화와 방산 AI 대전환, 첨단전력사업법 제정·신속시범사업으로 첨단강군 기반을 구축한다
  • K-방산 수출·공급망·상생·안전관리 강화와 스타트업·청년 정책으로 대체불가 K-방산 도약과 미래 방산 체질 개선에 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

핵추진잠수함·3축체계 전력화… 자주국방 핵심전력 확보 속도전
중소·스타트업·청년 앞세운 '미래 신안보 기업' 육성… 공급망·안전관리도 손질
미·유럽 MRO·공급망 협력, 동남아·남미 수출 본격화"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 하반기 핵심 과제로 핵추진잠수함 사업 기반 구축과 인공지능(AI)·유무인 전력 확충, 수출·공급망·안전관리 강화를 앞세워 '대체불가 K-방산' 도약에 나선다.

방위사업청은 5일 청와대 영빈관에서 국방부·병무청과 함께 '나라의 평화, 국민의 자부심 대체불가 대한민국'을 주제로 열린 2026년 하반기 대통령 업무보고에서 이 같은 내용을 골자로 한 5대 추진과제를 보고했다.

방사청은 우선 전시작전통제권 전환에 필요한 전력과 AI·유무인 체계 등 핵심 전력을 적기에 확보하고, 한국형 잠수함 개발 조직과 역량을 활용해 연내 핵추진잠수함 사업계획을 수립하기로 했다.

이용철 방위사업청장이 지난 7월 8일 서울 용산 전쟁기념관에서 열린 '제2회 방위산업의 날' 기념식에서 개회사를 통해 K-방산의 성과와 향후 비전을 설명하고 있다. [사진=방위사업청] 2026.08.05 gomsi@newspim.com

KF-21 전투기와 장사정포 요격체계 등 이른바 3축체계 관련 전력의 전력화를 차질 없이 추진한다. 동시에, AI 반도체와 실물 인공지능(피지컬 AI) 기반 드론·로봇, 차세대 전투기용 항공엔진 기술 개발을 통해 '방산 AI 대전환'과 첨단강군 토대를 마련한다는 구상이다.

첨단전력 획득제도 개편도 병행한다. 방사청은 첨단전력에 특화된 획득제도를 마련하기 위해 '국방첨단전력사업법' 제정을 속도감 있게 추진하고, 기술 변화에 민첩하게 대응하기 위한 신속시범사업을 활성화해 전장에서 부각된 신기술을 신속히 적용하겠다고 밝혔다.

아울러 그간 축적한 획득 전문성을 바탕으로 범정부 협의체를 통해 공공 선박 발주를 체계적으로 관리하고 군함·해경함 통합 조달을 추진하는 한편, 산림청·소방청 등과 협업해 국방 연구개발(R&D) 성과를 산불 진화·인명 구조 등 재난 대응 분야로 확산할 계획이다.

미래 안보 환경에 대응할 혁신기업 육성도 본격화한다. 방사청은 'K-방산 스타트업 지원사업'을 통해 유망 스타트업을 발굴해 진입부터 자립까지 전 주기 지원을 강화하고, '방산청년뉴딜' 정책으로 젊은 인재의 방산 유입과 창업을 촉진하기로 했다.

'K-방산수출펀드' 등을 통한 직접 투자 확대와 'GVC30' '수출길지원사업'을 통해 국내 기업의 글로벌 방산 공급망 진입을 뒷받침하고, 중소기업 제품의 관급 조달과 무기체계 적용 의무화를 통해 '진입–육성–매출 창출'로 이어지는 지원 체계를 구축한다는 방침이다.

방산 기반과 공급망을 강화하기 위한 상생·안전 대책도 포함됐다. 방사청은 방산 특화 상생 평가를 처음 도입해 상생협력 우수기업에는 절충교역·이차보전 인센티브를 제공하고, 정부와 체계기업이 공동 재원을 투입하는 '상생협력 부품국산화' 사업을 본격 추진한다.

지난 7월 13일 경남 사천시 공군3훈련비행단에서 국산 초음속 전투기 KF-21 시제기가 힘차게 이륙하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

또 '무기체계 공급망 데이터베이스(DB)'와 '공급망 조기경보시스템'을 구축·운영해 공급망 위기에 선제 대응하는 한편, 첨단 기술 탈취를 막기 위한 안티탬퍼링(Anti-Tampering) 기술을 개발해 수출 무기체계에 적용을 의무화할 계획이다.

수출과 국제협력 측면에서는 방사청 주관 범정부 수출지원 체계를 가동해 국가별 맞춤형 수출 전략과 산업협력 아이템을 발굴하고, 해외 방산전시회에서 '통합 한국관'을 운영하는 동시에 수출용 무기체계 개조·개발 사업을 확대하기로 했다.

미국과는 함정 건조 시장 진출 및 유지·보수·정비(MRO) 협력을 강화하고, 유럽 방산 공급망 참여를 확대하는 한편, 동남아·남미 권역을 대상으로 한 수출 수주도 본격화한다는 구상이다.

방사청은 이와 함께 공정하고 투명한 방위사업 입찰제도 정착을 위해 관련 제도 개선을 추진하고, 군용 화약류 취급 사업장 전체에 대한 안전 점검과 재발 방지 대책 마련 등 방산 안전관리 강화에도 나선다.

이용철 방위사업청장은 "첨단전력 획득제도의 패러다임을 전환하고 상생·안전의 방산 생태계를 조성해 대체불가 K-방산으로 도약하겠다"며 "올해를 대한민국 방산의 체질을 미래지향적으로 바꾸는 원년으로 삼겠다"고 말했다.

gomsi@newspim.com

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경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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