'돌려차기 발언 논란' 서범수 "피해자에 직접 사과…거듭 죄송"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 서범수 국민의힘 의원이 5일 '부산 돌려차기 사건' 피해자가 참석한 국회 간담회에서 부적절한 발언을 한 데 대해 재차 사과했다.
서 의원은 이날 페이스북을 통해 "오늘 피해자분과 통화를 하고 제 발언에 대해 직접 사과의 말씀을 드렸다"고 밝혔다.
서 의원은 "피해자분께서는 보완수사권 문제를 국민들께 제대로 알려달라고 당부하셨다"며 "그 말씀 앞에서 저는 더 무거운 책임을 느꼈다"고 했다.
이어 "심려를 끼쳐드린 국민 여러분께도 거듭 사과드린다"며 "경찰 수사 단계에서 실체적 진실이 묻히는 억울한 피해자가 다시는 나오지 않도록 보완수사권 폐지의 문제점을 알리고 대안 마련과 보완 입법을 조속히 추진하겠다"고 했다.
서 의원은 전날 한동훈 무소속 의원이 주최한 '보완수사 금지. 지옥문이 열렸다' 국회 간담회에 참석해 사격 국가대표 출신인 진종오 국민의힘 의원에게 "돌려차기 한 번 하지"라는 취지로 발언해 논란을 빚었다.
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