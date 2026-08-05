여수서 제7회 '섬의 날' 개막…하현우·리센느 축하공연

6~9일 여수엑스포장 일원 개최…체험행사·콘서트 등 프로그램

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 오는 6일부터 9일까지 전남 여수세계엑스포장 일원에서 '낭만 충전, 섬'을 주제로 제7회 '섬의 날' 기념행사를 개최한다고 5일 밝혔다.

'섬의 날'은 섬의 가치와 중요성을 널리 알리기 위해 지정된 국가기념일로, 정부는 지난 2019년부터 매년 기념행사를 열고 있다. 올해는 아름다운 여수 바다와 섬을 배경으로 문화·공연·체험 프로그램을 마련해 섬의 매력을 오감으로 체험할 수 있도록 구성했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 =김민재 행정안전부 차관이 21일 오후 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 가수 안성훈에게 위촉장을 전달하고 있다. 2026.07.21 gdlee@newspim.com

기념식은 6일 오후 7시 30분 여수세계엑스포장에서 열린다. 김민재 행정안전부 차관을 비롯해 지방자치단체 관계자와 국회의원, 섬 주민 등 3000여 명이 참석할 예정이다.

행사에서는 섬 발전에 기여한 주민과 공무원 등 10명에게 정부포상을 수여하고, 섬의 가치와 낭만을 담은 주제영상과 공연이 펼쳐진다. 이어 홍보대사인 가수 하현우와 아이돌 그룹 리센느, 가수 김용빈의 축하공연이 이어진다.

행사 기간에는 세대별 맞춤형 문화·체험 프로그램도 운영된다. 전시관에서는 관람객이 섬에서 이루고 싶은 소원을 직접 적는 '낭만 소원(버킷 지도)' 체험을 할 수 있다.

어린이 가족을 위한 '섬 그리기 대회', '어린이 섬 탐험대', '캐치! 티니핑 퍼레이드'가 마련되며, 7일에는 '박명수의 라디오쇼' 공개방송이 열린다. 8일에는 이찬원, 안성훈 등이 출연하는 '낭만 청춘 콘서트'가 개최된다.

또 금오도와 개도, 하화도에서는 '백섬백길' 걷기 행사가 진행되며, '섬 주민 런치쇼', '트롯대전', '섬 낭만 유람단', 한국섬진흥원이 주관하는 '국제섬 포럼'도 열린다. 8일 밤에는 섬의 삶을 담은 독립영화 '파시'가 상영되며 배우 유승룡이 진행과 해설을 맡는다.

행안부는 섬의 날을 맞아 9월 27일까지 '찾아가고 싶은 섬(88곳)' 방문 인증 행사도 진행한다. 참여자가 섬을 방문해 인증하면 방문 실적에 따라 온누리상품권을 지급한다.

이와 함께 8월 한 달간 섬 지역에 고향사랑기부를 한 참여자를 대상으로 추첨을 통해 2026여수세계섬박람회 가족 입장권과 여수 호텔 숙박권을 제공하는 이벤트도 실시한다.

김민재 행정안전부 차관은 "섬은 아름다운 자연과 고유한 문화, 그리고 사람들의 삶이 어우러져 저마다의 특별한 이야기를 품은 낭만의 공간"이라며 "많은 국민께서 여수를 찾아 아름다운 풍경과 다채로운 프로그램을 즐기며 오래도록 남을 추억을 만들어 보시길 바란다"고 말했다.

이어 "정부도 섬을 누구나 찾고 싶은 여행지이자 주민들이 더 편안하고 행복하게 살아가는 삶의 터전으로 만들기 위해 지속적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com