소방-해군, 대형 수난사고 대응 손잡는다…교육·훈련 협력 강화

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중앙소방학교-해군 특수전전단 업무협약 체결

심해잠수·응급구조 교육 상호 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 중앙소방학교와 해군 특수전전단이 대형 수난사고 대응 역량 강화를 위해 교육훈련과 구조기술 교류를 확대한다.

중앙소방학교는 지난 4일 경남 창원시 진해구 해군 해난구조전대 회의실에서 해군 특수전전단과 재난 대응 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 협약은 심해잠수와 수중 수색·구조, 인양 등 해난구조 분야 전문성을 갖춘 해군 특수전전단과 소방 교육훈련 전문기관인 중앙소방학교가 상호 교육훈련과 기술교류 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

해군 특수전전단 산하 해난구조전대는 심해잠수와 수중 수색·구조, 인양, 대형 수난사고 대응 등을 수행하는 구조 전문부대다.

양 기관은 세월호 침몰사고와 헝가리 다뉴브강 유람선 침몰사고 등 국내외 대형 수난사고 현장에서 협력해 왔으며, 이번 협약을 계기로 현장 공조를 넘어 평시 교육훈련과 기술교류까지 협력을 확대할 계획이다.

협약에 따라 해군 특수전전단은 중앙소방학교 직원과 교육생을 대상으로 수난구조 장비 체험과 특화교육을 지원하고, 심해잠수와 수중 수색·구조 임무를 수행하며 축적한 경험과 기술을 공유한다.

중앙소방학교는 해군 심해잠수사를 대상으로 응급구조사 양성과정 등 구조·구급 전문교육을 지원하고, 소방의 현장 중심 교육훈련 노하우를 전수할 예정이다.

또 양 기관은 공동 세미나와 합동훈련, 구조기술 교류를 정례화해 지휘체계와 현장 대응 절차에 대한 상호 이해를 높이고, 대형 수난사고 발생 시 보다 신속하고 유기적인 공동 대응체계를 구축한다는 방침이다.

박형열 중앙소방학교장 직무대리는 "대형 수난사고에 효과적으로 대응하려면 평소 합동훈련과 기술교류를 통해 서로의 지휘체계와 전문역량을 이해하는 것이 중요하다"며 "이번 협약을 계기로 해군의 해난구조 전문성과 중앙소방학교의 구조·구급 교육훈련 역량을 연계해 재난현장 공동 대응체계를 한층 강화하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com