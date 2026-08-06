LG유플러스, 2분기 영업익 3445억원…전년比 13.1% 증가

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 6일 2분기 영업이익 3445억원을 기록했다
- AIDC 등 기업인프라 성장과 비용 효율화가 실적을 이끌었다
- 중간배당은 주당 270원, 자사주 900억원 추가 매입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG유플러스가 인공지능 데이터센터(AIDC)를 비롯한 기업인프라 사업 성장과 비용 효율화에 힘입어 역대 최대 분기 영업이익을 기록했다.
LG유플러스는 2026년 2분기 연결재무제표 기준 영업수익 3조6949억원, 서비스수익 3조765억원, 영업이익 3445억원을 기록했다고 6일 밝혔다.
영업수익은 전년 동기 대비 3.9% 감소했지만, 단말 수익을 제외한 서비스수익은 같은 기간 2.0% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 13.1% 늘며 역대 분기 최대치를 기록했다.
서비스수익 대비 영업이익률은 11.2%로 전년 동기보다 1.1%포인트 상승했다.
2분기 당기순이익은 2177억원으로 전년 동기 대비 0.3% 증가했다. 당기순이익률은 5.9%로 0.2%포인트 높아졌다.
EBITDA는 1조348억원으로 전년 동기보다 5.9% 증가했다. EBITDA 마진율은 33.6%로 같은 기간 1.2%포인트 상승했다.
◆모바일 수익 0.9% 증가…전체 회선 3147만개
모바일 부문 수익은 1조6602억원으로 전년 동기 대비 0.9% 증가했다. 접속수익을 제외한 모바일 서비스수익은 1조5959억원으로 1.2% 늘었다.
전체 모바일 가입회선은 3146만7000여개로 전년 동기보다 5.2% 증가했다. 2분기 순증 회선은 53만6000여개였다.
MNO 가입회선은 2244만2000여개로 전년 대비 7.2% 증가했고, MVNO 가입회선은 902만5000여개로 0.4% 늘었다.
5G 핸드셋 가입자는 954만8000명으로 전년 동기 대비 6.9% 증가했다. 전체 핸드셋 가입자 가운데 5G 가입자가 차지하는 비중은 84.9%로 집계됐다.
◆스마트홈 수익 4.3% 증가
스마트홈 부문 수익은 6638억원으로 전년 동기 대비 4.3% 증가했다.
초고속인터넷 수익은 3251억원으로 7.6% 늘었다. 인터넷 가입자는 567만7000명으로 전년 동기 대비 3.6% 증가했으며, 2분기 중 3만8000명이 순증했다.
IPTV 수익은 3377억원으로 전년 동기 대비 2.1% 증가했다. IPTV 가입자는 577만6000명으로 1.3% 늘었다.
◆AIDC 매출 28.9% 증가…기업인프라 성장 견인
기업인프라 부문 수익은 4644억원으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했다.
AIDC 사업 매출은 코로케이션 사업 성장에 힘입어 1241억원을 기록했다. 전년 동기 대비 증가율은 28.9%로, 주요 사업 가운데 가장 높은 성장률을 나타냈다.
AICC와 스마트모빌리티 등을 포함한 솔루션 부문 수익은 1346억원으로 6.8% 증가했다. 기업회선 수익은 2057억원으로 0.2% 늘었다.
LG유플러스는 현재 200MW 규모의 파주 AI데이터센터를 건설하고 있으며, 내년 상반기 전산 1동을 개소할 계획이다.
◆자사주 900억원 추가 매입…중간배당 270원
LG유플러스는 지난달 29일 900억원 규모의 자기주식 추가 취득을 결정했다.
회사는 2024년 11월 기업가치 제고 계획을 발표한 이후 장부금액 기준 약 1800억원 규모의 자사주를 소각했다. 이번에 취득하는 자사주도 소각할 예정이다.
2026년 중간배당금은 주당 270원으로 결정했다. 전년 중간배당금보다 약 8% 증가한 규모다.
중간배당 기준일은 8월 13일이며, 배당금 지급일은 8월 28일이다.
mkyo@newspim.com