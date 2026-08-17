이재명 대통령 지지율 43.0%… 5주 연속 하락, 취임 후 최저

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령 지지도가 17일 43.0%로 최저치를 기록했다.
- 부정 평가는 54.1%로 3주 연속 긍정을 앞섰다.
- 민주당 47.9%, 국민의힘 33.1%로 격차가 벌어졌다.
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민주당 47.9%로 상승, 국민의힘 33.1%로 하락
리얼미터 "부동산 세제 혼선·청년 주거 논란 영향"
[서울=뉴스핌] 오동룡 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 5주 연속 하락하며 취임 후 최저치인 43.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 17일 나왔다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 10~14일 전국 만 18세 이상 유권자 2511명을 대상으로 실시한 조사에서 이 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 전주보다 0.3%포인트 내린 43.0%로 집계됐다.
부정 평가는 54.1%로 전주 대비 1.1%포인트 상승했다. 부정 평가는 3주 연속 오차범위 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'은 2.9%였다.
리얼미터는 부동산 세제 개편안을 둘러싼 정책 혼선과 이른바 '폐버스 청년주택' 발언 논란 등이 청년층 주거 민심 악화로 이어지면서 정책 신뢰도 하락이 누적된 결과라고 분석했다.
정당 지지도는 더불어민주당이 47.9%로 직전 조사보다 3.3%포인트 올랐다. 국민의힘은 33.1%로 4.5%포인트 하락했다. 양당 격차는 14.8%포인트다. 리얼미터는 민주당 상승에 대해 "전당대회를 앞두고 컨벤션 효과가 본격화하면서 당원과 지지층의 결집력이 강화된 점이 영향을 미친 것으로 보인다"고 했다.
국민의힘에 대해서는 정부의 부동산 세제 개편안 혼선을 겨냥한 공세에도 뚜렷한 반사이익을 얻지 못한 데다, 당내 갈등이 격화하며 보수층과 지역 기반 지지세가 동반 약화한 것으로 분석했다. 조국혁신당은 2.5%, 개혁신당은 2.2%, 진보당은 1.9%로 조사됐다. 기타 정당은 2.3%, 무당층은 10.1%였다.
대통령 국정 수행 평가는 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트이며 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사는 지난 13~14일 전국 만 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 실시됐다. 무선 ARS 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 3.5%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
gomsi@newspim.com