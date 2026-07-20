李대통령 지지율 48.4%…'40대'·'진보층' 이탈에 소폭 하락 [리얼미터]

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령 지지율이 20일 48.4%로 하락했다
- 40대와 진보층 이탈로 긍정평가가 0.5%p 내렸다
- 민주당 43.1%·국민의힘 40.0%로 접전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금리 인상·증시 급락·보완수사권 여파
민주 43.1%·국민의힘 40.0%
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 소폭 하락한 48.4%를 기록했다는 여론조사 결과가 20일 나왔다. 이번 조사에서는 현 정부와 여당의 핵심 지지층인 40대와 진보층의 이탈이 눈에 띄었다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 13일부터 16일(7월 3주)까지 전국 18세 이상 유권자 2007명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행 지지도는 지난주보다 0.5%포인트(p) 하락한 48.4%로 집계됐다. 이 대통령 지지율은 지난 6월 3주 조사(46.7%)에서 40%대로 하락한 뒤 이번 조사까지 5주째 40%대에 머물고 있다.
부정 평가는 0.3%p 늘어난 48.0%로 나타났다. '잘 모름'은 3.6%였다.
리얼미터는 "주 초·중반에는 긍정평가가 50% 초반대를 유지했다"면서 "주 후반 금리 인상과 증시 급락 등 경제 악재, 여권 내 보완수사권 갈등, 유시민 작가의 '필연적 실패' 발언 등이 겹치면서 핵심 지지층인 40대와 진보층이 이탈해 전체 긍정평가가 소폭 하락했다"고 진단했다.
지난 15일부터 16일까지 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 1.7%p 하락한 43.1%, 국민의힘이 1.9%p 상승한 40.0%로 집계됐다. 양당 격차는 3.1%p로 오차범위 내 접전 양상을 보였다.
이어 조국혁신당 3.1%, 개혁신당 2.7%, 진보당 1.3% 등의 순이었다. 기타 정당은 1.2%, 무당층은 8.5%였다.
리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "전당대회를 앞두고 선호투표제 도입을 둘러싼 계파 갈등과 검찰 보완수사권 폐지론에 대한 당내 이견이 언론을 통해 부각됐다"며 "이로 인해 50·60대와 진보층을 중심으로 지지율이 이탈한 것으로 풀이된다"고 분석했다.
국민의힘 지지율에 대해서는 "장윤기 살인 사건을 계기로 '범죄피해자 보호 3법' 당론 발의를 추진하며 보완수사권 유지와 단속 강화 메시지를 부각한 것이 지지층 결집으로 이어져 반등한 것으로 보인다"고 봤다.
대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 각각 4.0%, 4.1%였다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 보다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
pcjay@newspim.com