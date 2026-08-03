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李대통령 지지율 45.9%, 취임 후 최저…증시 폭락·부동산·연임 논란 [리얼미터]

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AI 핵심 요약

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  • 리얼미터가 3일 대통령 지지율을 조사한 결과 국정 긍정평가가 취임 후 최저 45.9%를 기록했다.
  • 경제 불안과 개헌 논란, 증시 폭락 등 복합적 악재로 부정평가는 50.5%로 긍정보다 높아졌다.
  • 정당 지지도에서는 민주당이 45.1%로 상승하고 국민의힘은 37.7%로 하락해 격차가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미국·남미 해외 순방 성과에도
레버리지 ETF 파장 등 악영향
민주당 45.1%, 국민의힘 37.7%

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지율이 취임 후 최저인 45.9%를 기록했다는 여론조사 결과가 3일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 27~31일 전국 18세 이상 유권자 2508명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 직전 조사(7월 4주차)보다 0.4%포인트(p) 하락한 45.9%로 집계됐다. 

부정 평가는 전주 대비 1%p 오른 50.5%였다. 긍정·부정 평가 간 격차는 오차범위 밖인 4.6%p, '잘 모르겠다'는 응답은 3.5%였다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

리얼미터는 "이 대통령의 순방 외교를 통한 정상회담 성과가 있었다"면서도 "증시 폭락과 레버리지 상장지수펀드(ETF) 파장에 따른 경제 불안, 부동산 세제와 대통령 연임 개헌 논란 등 정국·경제 이슈 전반에 대한 부정적 언론보도가 복합적으로 작용하면서 지지율 하락세가 이어진 것으로 보인다"고 진단했다.

지난달 30~31일 유권자 1002명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45.1%, 국민의힘이 37.7%를 기록했다.

민주당은 전주보다 3.8%p 오른 반면 국민의힘은 2.9%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 2.4%, 조국혁신당 2%, 진보당 0.9%, 기타 정당 2.3% 순이었다. 무당층은 9.5%였다.

리얼미터는 "민주당은 검찰 보완수사권 폐지 법안 통과로 국정 주도권을 부각한 점과 당대표·최고위원 전당대회를 앞두고 당권 주자들이 지지층 결집에 나선 효과가 지지율 상승으로 이어진 것으로 보인다"고 분석했다.

국민의힘에 대해 리얼미터는 "당내 중진 징계 절차와 멱살잡이 논란 등 내홍이 불거진 데다 민주당의 검찰 보완수사권 폐지법 강행 처리에 효과적으로 대응하지 못하면서 정치적 부담이 커졌다"며 "윤석열 전 대통령 1심 유죄 판결에 따른 당 자금 반환 위기까지 겹치며 지지율이 약화한 것으로 보인다"고 봤다.

대통령 국정수행 평가는 무선 100% 자동응답시스템(ARS) 방식으로 진행됐으며 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하면 된다.

pcjay@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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